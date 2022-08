Cecilia Galliano en OnlyFans, su hija le insiste en abrir su cuenta para volverse millonarias

La conductora y modelo de origen argentino, Cecilia Galliano recibió una interesante propuesta de su hija, Valentina, para abrir en conjunto su cuenta perfil de la red social OnlyFans y subir contenido atrevido y sensual para atraer a sus fans y volverse millonarias con las ganancias.

La propuesta de Valentina consiste en subir contenido sexy y especial, además de exclusivo para aquellos seguidores que tengan una membresía para acceder a esas fotografías. Sin embargo, la actriz argentina Cecilia Galliano aseguró que nunca lo haría.

“Está loca, le dije que no, está más loca que yo”, recuerda entre risas Galliano. En contraste, Valentina, quien la acompañó a una obra de teatro en la Ciudad de México, dijo que una vez que termine su carrera, la cual estudia en España, quizá reconsidere la idea.

“Cuando me tenga que mantener solita ahí ya no me pueden decir nada, entonces ya les estaré avisando”, sentenció Valentina.