Emilio Osorio confiesa que sufrió bullying a causa de los desnudos de su madre, Niurka Marcos | VIDEO

Niurka Marcos siempre se ha caracterizado por ser una mujer sensual y orgullosa de su cuerpo, quien no teme mostrarlo y ha realizado diversos desnudos, lo cual le ha permitido darse un grato estilo de vida.

Sin embargo, para sus hijos, esto pudo no ser sencillo de comprender, en especial, tomando en consideración que siempre hay compañeros de clase que buscan molestar a las personas que provienen de familias de la farándula.

Aún así, Emilio Osorio Marcos, aseguró que él no tenía problema en que su mamá fuera así, pues al final de cuentas de eso vivían él y sus hermanos.

No obstante, esto no lo exentó de sufrir bullying, ya que justo cuando estaba terminando la primaria, Niurka Marcos protagonizó una portada de PlayBoy, lo cual evidentemente hizo que los comentarios desagradables entre sus compañeros emergieran.

"Mis respuestas Gustavo eran ridículas porque, me llegaban con ofensas y yo lo que les decía 'es que gracias a esto estoy comiendo', que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá", expuso Emilio Osorio en 'El Minuto que Cambió mi Destino'.

Incluso recordó que en una ocasión invitó a un supuesto amigo a su casa para realizar un trabajo en equipo, y al llegar, el joven se sorprendió al ver las paredes tapizadas de fotos de desnudos de Niurka, sin embargo en ese momento no hizo comentario alguno.

Fue hasta el día siguiente, cuando Emilio Osorio llegó a la escuela que se dio cuenta que ya todos sabían cómo estaba decorada su casa, ante lo cual enfureció, pero respondió de una manera muy diplomática:

"Cuando llega el chavo y se hace la bolita yo le dije: Chance (mi mamá) tiene cuadros así porque está orgullosa de su cuerpo y porque está feliz de estar así y chance los que están a tu alrededor, no le dije 'tu mamá', porque nunca me meto con las mamás, pero los que están a tu alrededor por no tener ese cuerpo se sienten avergonzados. Esa fue mi forma de defenderme", señaló el joven de 19 años.