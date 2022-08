Livia Brito: Este es el tatuaje más atrevido de la bella actriz que casi nadie ha visto | VIDEO

Livia Brito se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que por primera vez mostró casi en su totalidad uno de los tatuajes más atrevidos y misteriosos que tiene plasmado en su piel, por lo que a continuación te contamos cómo es que sucedió este descuido de la actriz.

Fue a través de diferentes historias compartidas en su perfil de Instagram donde Livia Brito se dejó ver desde el gimnasio de su lujosa casa y presumió su trabajado abdomen previo a ejercitarse colocándose un gel reductivo, el cual, untó por todas zonas de su torso y fue aquí donde se bajó un poco el short para que pudiera ponerse el mencionado producto en dicha zona, pero se asomó parte de su tatuaje y en lugar de ocultarlo, como lo ha hecho en otras ocasiones, decidió presumirlo ante las cámaras.

La imagen del tatuaje no fue muy nítida como muchos de los seguidores de Livia Brito lo hubieran deseado, sin embargo, se pudo apreciar que se trataba de alguna ave o mariposa de color morado, la cual, aparentemente estaba posada sobre una rama o algo similar, la cual, tenía diferentes elementos decorativos que se extendían por gran parte de su zona pélvica, no obstante, hubo partes que por obvias razones ya no pudo mostrar.

Como se mencionó antes, Livia Brito ha sido muy cuidadosa para no mostrar su tatuaje, el cual, no sale a relucir pese a que use traje de baño, por lo que son muy pocas personas las que lo han visto en su totalidad, no obstante, se desconoce cuál es el motivo por el que nunca ha querido mostrarlo.

Es importante señalar que este no es el único tatuaje que tiene Livia Brito pues en una ocasión anterior y como parte de una tendencia en TikTok mostró que tiene tatuada una frase en uno de los costados de su torso y al igual que en el caso de su tatuaje de su pelvis, nunca ha hablado de su significado ni cuándo es que se los hizo, por lo que sus tatuajes siguen siendo todo un misterio para sus miles de seguidores.

Livia Brito siempre ha tratado de mantener ocultos sus tatuajes. Foto: Especial

Aparentemente, estos son los dos únicos tatuajes que tiene Livia Brito, quien es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México y que actualmente participa en la telenovela llamada “Mujer de nadie”.

