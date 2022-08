Fernando Carrillo: esta es la millonaria cifra que gana como estrella en OnlyFans

En los últimos meses, la nueva plataforma OnlyFans ha ganado gran popularidad entre personalidades del espectáculo a nivel internacional y uno de los actores que se vio seducido por ésta fue nada más y nada menos que Fernando Carrillo quien en los 90’s fue uno de los galanes de telenovelas más populares.

En entrevista para el Programa Hoy, Fernando Carillo quien protagonizó telenovelas como “Rosalinda”, “María Isabel”, “Siempre te amaré”, entre muchas otras más, reveló las razones por las que decidió incursionar en esta red social en donde se publica contenido sin censura.

La millonaria cifra que gana Fernando Carrillo en OnlyFans

Sin pelos en la lengua, el galán de telenovelas aceptó que su incursión en OnlyFans se debe principalmente a la oferta económica pues mensualmente gana lo que generaba hace algunos años en sus contratos con la televisora de San Ángel.

“La verdad que me sedujo la oferta económica, es impresionante está entre los 50 mil y 200 mil dólares mensuales y pues la neta tengo que trabajar, tengo que chambear, tengo una familia que cuidar y una fundación que alimentamos a cien mil personas diarias, y mira es como tú dices Andy es ir con las épocas es mantenerse vigente…” dijo Fernando Carrillo en entrevista para Hoy

Foto: IG @ferrcarrillo

Por otra parte Andrea Legarreta recordó a Fernando Carrillo que siempre ha sido muy coqueto pues a lo largo de su carrera ha posado semidesnudo en varias ocasiones, ante esto el galán de telenovelas acepto que no hay nada de qué asustarse pues no es nada que no se haya visto antes en especial durante el final de “Siempre te amaré”, telenovela que protagonizó hace 22 años.

La primera foto de Fernando Carrillo en Only Fans fue una en la que posó totalmente desnudo mientras montaba una yegua por lo que los conductores de Hoy no se quedaron con la duda de saber si antes ya había montado este tipo de animales sin ropa.

Ante el cuestionamiento y visiblemente sonrojado, Fernando Carrillo aceptó que es la primera vez que se sube a una yegua totalmente desnudo; además el actor venezolano aseguró que se siente muy cómodo y que el contenido que comparta en la famosa plataforma estará muy bien cuidado además hará unas producciones en Filipinas, Turquía, Argentina, Colombia y Venezuela.

