Cuál fue el duro mensaje de Freddie Mercury horas antes de morir

En el mundo sigue latente aquel 23 de noviembre de 1991 cuando Freddie Mercury, vocalista y líder de Queen, anunció al mundo que era portador del virus del VIH. Dicha confesión llegó días antes de su deceso y tras varios años de llevar consigo esta enfermedad. Si bien el relato causó dolor, esto se incrementó cuando el cantante falleció.

El 21 de noviembre, dos días antes del anuncio oficial, Freddie Mercury le pidió a Jim Beach que redactase un comunicado. Esa noche, Elton John y Dave Clark, amigos íntimos del cantante, visitaron al artista, que ya solo aguantaba con vida ayudado por la morfina a la espera de su fallecimiento,

Freddy Mercury comunicó su enfermedad dos días antes de morir.

Pocas personas del entorno más cercano de Freddie Mercury sabían el verdadero diagnóstico de la estrella. Entre los sabiondos estaban su entonces pareja, Jim Hutton, su ex novia de juventud y amiga de toda la vida, Mary Austin, y el mánager de Queen, Jim Beach. Tiempo después se enteraron y guardaron el secreto – por pedido de su líder-, sus compañeros de banda.

El comunicado con el que Freddy Mercury hizo conocido su diagnóstico a través de la voz Roxy Meade, agente publicitaria de Queen, comenzó tras los rumores de que algo le ocurria: “Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean”.

Freddy Mercury se convirtió en un hito contra el VIH. Fuente: Instagram.

The Miracle, el último disco de Queen fue publicado en el año 1989 pero el grupo no pudo presentarlo en una gira como acostumbraba, debido al cuadro de Freddie Mercury. “Ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad, y espero que todos se unan con mis doctores y aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad. Por favor, comprendan que esta pauta continuará”, decía también el comunicado, que terminó siendo el último mensaje el cantante dio a la prensa y a sus fans.