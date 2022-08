Cuál es el talento poco conocido de Bruce Willis que lo convierte en un artista polifacético

Bruce Willis, que en su momento fue uno de los actores más gloriosos de Hollywood, demostró que actuar pudo haber sido el don que lo hizo ser una estrella, pero no es su único talento. Al igual que otras celebridades como Tom Cruise quien es un excelente aviador, o Johnny Depp que es un gran músico, el ex esposo de Demi Moore ha lanzado tres discos y sabe tocar a la perfección la armónica.

A principios de año, la familia de Bruce Willis dio a conocer que el actor padece un caso de afasia, una afección neuronal que puede afectar la capacidad de una persona para hablar, escribir y comprender el lenguaje, lo que lo hizo tomar la decisión de alejarse de las cámaras.

Bruce Willis es también un gran músico.

Bruce Willis, recordado por ser el protagonista de la saga Duro de matar y que anunció su retiro de la actuación apenas tuvo en mano su diagnóstico, es también un talentoso músico y esto lo dejó en claro recientemente al darse a conocer un video en el que la estrella de 67 años toca la armónica con verdadera maestría.

En imágenes en blanco y negro, Bruce Willis aparece sentado en una escalera en la que destaca un altar budista, sosteniendo la armónica a punto de hacerla sonar con mucha destreza y siguiendo el ritmo que con la guitarra toca su amigo, quien aparece en primer plano y de espaldas a la cámara.

El primer álbum de Bruce Willis se tituló The Return of Bruno y se lanzó en 1987. Entre su repertorio contó con colaboraciones de los grupos Temptations y Pointer Sisters. El segundo disco, If It Don't Kill You, Just Makes You Stronger fue lanzado dos años despues. Y, finalmente, en 1999 vio luz su tercer disco titulado Classic Bruce Willis.