Carmen Villalobos conquista la red con sus curvas

Carmen Villalobos es quizás la artista del momento, debido a que la actriz y modelo de origen colombiano, se encuentra teniendo un gran presente en lo laboral siendo parte de importantes proyectos televisivos. La presentadora utilizó su cuenta de Instagram para elevar la temperatura y posteó una sesión de fotos donde se la puede ver presumiendo su cuerpo y luciendo un ajustado vestido.

Si bien los rumores de separación entre Carmen Villalobos comenzaron a sonar a principio de año, ninguno de los actores quería hablar al respecto. Sin embargo, fue la protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ quien decidió romper el silencio y confirmar la ruptura entre ambos. Se casaron en 2019 luego de más de diez años de noviazgo, pero el matrimonio no duró cómo esperaban. Incluso, el ex esposo de la colombiana fue visto acompañado de Julieth Román y esto despertó rumores de que tendría nueva novia.

Carmen Villalobos se separó de Sebastián Caicedo. Fuente Instagram @cvillaloboss

En los últimos días, Carmen Villalobos a través de una entrevista confesó que durante su adolescencia y juventud no pudo continuar con sus estudios universitarios debido a que su familia no tenía dinero. Pero, una vez que se hizo famosa y comenzó a ser la protagonista de varias telenovelas, logró acumular una importante fortuna, la cual invierte en carteras, zapatos, pero que no se da grandes lujos.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones y medio de seguidores, Carmen Villalobos elevó la temperatura compartiendo un increíble posteo luciendo un ajustado vestido de color turquesa que permitió destacar su figura. La actriz colombiana relució sus piernas y la publicación recibió medio millón de likes y comentarios y se encuentra en el set de grabación de ‘Top Chef Vip’.

Carmen Villalobos presumió sus curvas. Fuente Instagram @cvillaloboss

A lo largo de su carrera como actriz, Carmen Villalobos ha tenido la oportunidad de demostrar su talento y habilidad y a lo largo de varias telenovelas ha interpretado personajes inolvidables. Uno de los más queridos y odiados a la vez es cuando fue la antagonista de ‘Café con aroma de mujer’, aunque también sorprendió en su protagónico en ‘El señor de los cielos’, una serie que tuvo seis temporadas y tuvo un gran éxito.