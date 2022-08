RM de BTS derrota a "Superman" como "El hombre más guapo del mundo"

El ARMY se encuentra muy contento después de que se diera a conocer que RM, líder de BTS, derrotó a Henry Cavill, protagonista de "Superman", como "El hombre más guapo del mundo". Esta no es la primera vez que un miembro de la banda de k-pop aparece en una lista para reconocer la belleza, sin embargo, los fans destacan lo bueno que es que diferentes encuestas estén lideradas por los chicos.

El portal TC Candler lanzó una encuesta para que el público votara por "El hombre más guapo del mundo". El que arrasó en la dinámica, fue Kim Namjoon, nombre real del rapero de Bangtan, quien superó por mucho al actor de Hollywood, que quedó con un nada despreciable segundo puesto, pues también muchas personas reconocieron que es muy atractivo.

RM además de guapo es talentoso y activista

RM es el líder de BTS, la banda que está dominando los charts internacionales con canciones con "Dynamite" y "Butter", temas con los que recibieron nominaciones históricas a los Grammy. Además, el grupo surcoreano constantemente rompe Récords Guiness, por sus sencillos. Uno de los que es pieza esencial de su éxito es Namjoon, quien además de ser el rapero, también es productor y compositor de la música del septeto.

RM destaca por su atractivo Foto: IG @rkive

El artista nació 12 de septiembre de 1994, en Yeoui-dong, Seúl, Corea del Sur, y se unió a Bighit Entertainment, hoy Big Hit Music, cuando tenía 16 años. Debutó con Bangtan Sonyeondan en 2013, junto a V, Jin, Jungkook, J-Hope, Suga y Jimin, con quienes alcanzó la fama internacional, logrando llenar estadios y ser reconocidos con diferentes premios en distintas partes del mundo.

Además de su talento en la música, Namjoon también ha destacado como activista, pues en 2017, junto a la banda de k-pop, fue parte de la campaña "Love Myself" de la UNICEF, y tan sólo un año después habló sobre temas como el amor propio y la no violencia ante las Naciones Unidas. No pasó mucho tiempo para que los miembros de la banda regresaran a la ONU, para hablar de los retos de la nueva generación.

Asimismo, con la banda se ha mostrado en contra de la discriminación racial, pues se unió a la campaña #StopAsianHate, la cual cobró relevancia tras la pandemia de Covid-19, que se originó en China. Debido a su activismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los invitó a la Casa Blanca para hablar de los temas de la inclusión y representatividad de la comunidad de esta parte del mundo.

RM es una estrella internacional con BTS Foto: IG @rkive

De esta forma, junto a BTS, así como su trabajo en solitario con su mixtape titulado "RM", el cantante surcoreano se ha ganado un lugar en el mundo del espectáculo internacional. Ya sea por su música, su activismo y, ahora, por su atractivo, Kim Namjoom se sigue colocando como uno de los grandes referentes para las juventudes.

