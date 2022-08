Pablo Montero hace frente a la denuncia por agresión a una reportera y busca reparar el daño

Pablo Montero sigue dando de qué hablar luego del fuerte altercado que protagonizó con una periodista de “Ventaneando”, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de Coahuila en su contra por agresión, misma a la que ya hizo frente el cantante y se dijo dispuesto a resarcir el daño.

A través de sus redes sociales, el protagonista de la serie “El último rey: El hijo del pueblo” compartió un comunicado en el que señala que se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía de Coahuila para hacer atender la denuncia que presentó la periodista Italia Sanjuanero en su contra por presunta agresión física tanto a ella como al camarógrafo que la acompañaba.

El cantante indicó que está dispuesto a someterse a un acuerdo reparatorio del que no revelará al contenido y los términos: “Por lo anterior desea aclarar, pero sobre todo asegurar, que cumpliré cabalmente todo lo convenido en dicho acuerdo. Puedo asegurar que como ciudadano y, sobre todo, como caballero responsable cumpliré co todos y casa uno de los puntos convenidos”.

Foto: Instagram @pablomoficial

Sobre los daños al equipo, la periodista indicó que en medio del forcejeo sufrió desperfectos el teléfono cuyo costo es de “28 mil pesos, la consola de audio de audio vale como 4 mil pesos, el cable vale, no sé, unos 500 pesos, el micrófono como 2 mil pesos […] mi luz no se quedó conmigo, se tiró al piso porque todo se cayó al piso, todo lo arrebataron entre Pablo y su personal de seguridad”.

¿Qué sucedió?

Durante una conferencia de prensa en Saltillo, el cantante fue cuestionado por la reportera sobre su supuesta adicción al alcohol y se se trataría en un centro de rehabilitación, algo que molestó a Montero quien señaló que explotó ya que en ese momento estaba acompaño de su hijo.

"Me da el manotazo, se cayó el teléfono después y prácticamente me arrebataron mi teléfono, lo eliminaron y me dijo muchas palabras que prefiero omitirlas […] actuó muy grosero, golpeó en distintas ocasiones a mi compañero por una simple pregunta que no es un secreto a voces”, dijo la reportera retomado por Agencia México.

Al respecto, Montero pidió disculpas y durante una entrevista para “De primera mano” argumentó que la pregunta de la reportera lo incómodo ya que él había pedido que no se hicieran preguntas personales durante la conferencia.

"Acepto que mi forma de actuar, en términos de ésta entrevista no tuvo que ser así. Sin embargo, me descontroló la pregunta porque estaba justo con mi niño platicando y lo tenía a mi lado y pues, eso fue lo que me molestó, no que me hiciera la pregunta, yo siempre contesto esa pregunta y digo cómo estoy yo. Yo dije que ya hice ese paso y estoy en otra etapa”, dijo.

