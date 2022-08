‘Los necesitamos’: Érika de la Vega invita a los hombres a ver ‘Ojos de Mujer 2’ y se sumen a la lucha por la igualdad

Desde que el talk show ‘Ojos de Mujer’ llegó a las pantallas de E! Entertainment en 2021, se posicionó rápidamente como uno de los programas favoritas para todo tipo de público; sin embargo, se ganó el cariño de miles de mujeres que lo han abrazado como un espacio de empoderamiento femenino, gracias a las confesiones y debates de la mano de sus presentadoras Elizabeth Gutiérrez, Carla Medina, Chiky BomBom y Érika de la Vega.

Estas panel de cuatro poderosas y carismáticas mujeres han tomado la batuta de llevar a la reflexión sobre temas importantes para la sociedad desde el punto de vista femenino. Y ahora, regresará con una segunda temporada que promete traer consigo más controversia y opiniones con el humor y respeto que las caracteriza.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, la actriz, comediante y presentadora venezolana, Érika de la Vega, habló sobre el estreno de la segunda temporada de ‘Ojos de Mujer’ y aseguró que regresan con el compromiso y responsabilidad de compartir sus experiencias con más mujeres.

‘Debo decir que estuve muy feliz cuando me llamaron para hacer la primera temporada, pero me emocioné aún más cuando me hablaron para esta segunda- De entrada significa que les gustó nuestro trabajo y ahora por ello lo tomamos con más responsabilidad; seguir dando nuestra opinión sobre muchos temas y ser la voz de muchas mujeres que quieren escuchar, ser escuchadas y darles pie a que también expresen sus preocupaciones sin miedo’, dijo emocionada.

De mujeres para mujeres

En este sentido, la nueva temporada de ‘Ojos de Mujer’ llegará con 12 capítulos de una hora, y en cada uno de ellos pondrán temas polémicos y de actualidad con la intención de debatirlos y brindar opiniones, confesiones y hasta experiencias que sirvan como apoyo a personas que estén pasando por situaciones similares y así llegar a un punto de reflexión.

Aunque el humor es algo que suele predominar en algunas de sus charlas, Érika confesó que si bien las risas son necesarias para salir de algunos problemas, los temas se tienen que tratar con respeto para toda la audiencia.

‘Como comediante te puedo decir que el humor es parte de este proceso casi de catarsis cuando nos vemos en problemas; nos libera de muchas cosas, ¿no? Y también nos empodera, pero hay que hacerlo desde el respeto y así abrirle las puertas a quienes vienen atrás de nosotros. Que no tengan miedo a alzar su voz’, aseguró.

Un espacio también para hombres

Y aunque el nombre del programa invita principalmente a las mujeres a verlo, también está dirigido a hombres, pues, en palabras de la propia Érika, son más que necesarios para cambiar el mundo y la sociedad actual, trabajando juntos.

‘El mensaje que yo le doy a los hombres es que los necesitamos e invitarlos a ver este programa para que se pongan en nuestro lugar, se involucren con nosotras y poder avanzar a esos cambios que queremos porque todavía nos falta mucho por hacer y no podemos hacerlo sin ellos. Que se unan a nuestra conversación para lograrlo’, dijo.

El estreno de la segunda temporada de ‘Ojos de Mujer’ será este 18 de agosto a las 8:00pm a través de E! Entertainment para México; si aún no has visto la primera temporada, puedes encontrarla completa en Youtube.