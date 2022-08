Karely Ruiz derrite la red con entallado y diminuto vestido rojo de látex: VIDEO

Karely Ruiz elevó la temperatura en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó sensualidad y belleza pues resulta que presumió su espectacular figura enfundada en un diminuto y entallado vestido de látex rojo que, además de remarcar todas sus curvas, le permitió demostrar por qué es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la industria del espectáculo en México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bella modelo de OnlyFans publicó el mencionado video en el que posó desde el pasillo de unos estudios de grabación a los que asistió para participar en un podcast y como ya es costumbre, la también influencer apareció derrochando sensualidad, por lo que para esta ocasión eligió un minivestido de látex en color rojo, el cual, era sumamente corto, por lo que pudo presumir sus estilizadas piernas, además, tenía un escote sumamente pronunciado que casi no dejó anda a la imaginación.

Para complementar su outfit y la vez darle un toque de rudeza a su imagen, Karely Ruiz utilizó un par de botas negras industriales, además, utilizó un collar tipo choker, no obstante, lo que enloqueció a sus seguidores fue la actitud más que seductora que adoptó para presumir todas sus curvas.

Pese a que el video de Karely Ruiz fue publicado a través de sus historias, dicha grabación no tardó mucho en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde comenzaron a lloverle elogios a la bella modelo regiomontana, quien se encuentra en Colombia desde hace una semana para cumplir con múltiples compromisos laborales.

“Toda una diosa”, ¡Qué bien te ves de rojo”, “Cada día más hermosa”, “¡Cuánta sensualidad en un solo video!”, “La perfección hecha mujer” y “Más seductora imposible” fueron algunos de los halagos que recibió Karely Ruiz, quien utilizó el mencionado outfit para asistir al podcast que grabó junto a Julio Fuquene.

Karely Ruiz estalla contra sus fans

La mañana del miércoles 17 de agosto, Karely Ruiz realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para contestar los diferentes cuestionamientos de sus fans sobre su carrera y vida personal, no obstante, en esta ocasión, la también colaboradora de “Es Show” decidió aparecer con un outfit más cómodo con el que no mostró ni un solo centímetro de su espectacular silueta, por lo que de inmediato comenzó a ser increpada por sus seguidores.

Ante los reclamos de sus seguidores, Karely Ruiz no pudo contenerse y fue contundente al responder con un "si quieren que me encuere para eso está el OnlyFans" y aunque esto no les gustó a algunos de sus fans, otros más aplaudieron su actuar pues consideran que, aunque se debe a su público, no siempre debe complacerlos en todo ni sacrificar su comodidad.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz derrite TikTok con ardiente baile y mini vestido verde: VIDEO

Diana Zambrano: las 5 fotos más arriesgadas de la modelo que supera la belleza de Karely Ruiz

Frente al espejo, Karely Ruiz presume sus curvas con minifalda y escote profundo: FOTO