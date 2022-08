De Eugenia Cauduro, Rubén Cerda hasta Adele: 6 famosos que se transformaron al bajar de peso | FOTOS

Después de que la actriz Eugenia Cauduro se convirtiera en tendencia debido al cambio que tuvo gracias al bajar de peso, muchos usuarios de redes sociales comenzaron a recordar a otros famosos que también decidieron ponerse a dieta y hacer una rutina intensa de ejercicio, para poder perder algunas tallas. Aquí recordamos a 6 de ellos que transformaron su estilo de vida y que hoy lucen irreconocibles.

Eugenia Cauduro

Hace unos días, la actriz de "Quererlo todo" compartió en sus redes sociales que logró bajar 18 kilos. La imagen sorprendió a sus fanáticos y al mundo del espectáculo , debido a que luce muy delgada. La artista de 54 años confesó que comenzó a subir de peso desde que se divorció, pues encontró en la comida una forma de lidiar con la situación, sin embargo, en 2020 comenzó a cambiar su estilo de vida para perder algunos kilos.

Eugenia Cauduro celebró el bajar 18 kilos Foto: Especial

Rafita Balderrama

El conductor alcanzó la fama después de que apareció en "No Manches", programa conducido por Omar Chaparro. Rafa Balderrama se caracterizó por ser el personaje cómico en las producciones en las que participaba, no obstante, se sometió a una operación de bypass que lo hizo perder 90 kilos.

Rafa Balderrama cambió su imagen Foto: IG @rafabalderrama

Adamari López

La conductora de "Hoy Día" se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, pues además de superar el cáncer, la también actriz cumplió su objetico de bajar de peso. En su cuenta de Instagram, ha dejado ver su sorprendente transformación, ya que tras perder varias tallas, se ha dejado ver con looks muy reveladores, como vestidos entallados, tops y hasta bikinis con los que presumen su figura.

Adamari López ahora luce prendas muy coquetas Foto: Especial

Rubén Cerda

El actor se dio a conocer por su personaje de "Gordonio" en el programa "Cero en conducta" y por personificar a Santa Claus en la televisión durante la temporada navideña. Cerda tuvo problemas de salud debido a su sobre peso, por lo que, al igual que muchas personas, se sometió a un bypass gástrico.

El actor tuvo problemas de salud Foto: Especial

Rebel Wilson

La actriz cómica de Hollywood es una de las que más a sorprendido con su cambio de imagen, ya que perdió 35 kilos de peso. A pesar de que Rebel Wilson siempre ha expresado sentirse bien con su propio cuerpo, tomó la decisión de hacer este cambio debido a que comía para lidiar con sus sentimientos. " Yo estaba ganando millones de dólares por ser la 'gorda graciosa'", dijo la artista al indicar que fue difícil realizar la transformación.

Rebel Wilson era conocida por sus personajes Foto: IG @rebelwilson

Adele

La cantante de "Hello" perdido casi 45 kilos con la combinación de ejercicio y dieta. “Fue por mi ansiedad. Haciendo ejercicio, me sentiría mejor. Nunca se trató de perder peso, siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tanto tiempo todos los días sin mi teléfono”, mencionó a la revista Vogue, en una entrevista.

La cantante sorprendió al lucir delgada Foto: IG @adele

SIGUE LEYENDO:

Eugenia Cauduro: esta es la dura enfermedad que la llevó a subir 30 kilos de peso; "me veía envejeciendo con el padre de mis hijos"