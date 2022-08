Cristian Castro fue director de cine y filmó esto con su madre como protagonista: VIDEO

La vida de una persona puede tomar distintos cauces en función de los intereses que se tengan. En el caso de un artista o persona dedicada a una actividad así, suele haber inquietudes diversas como sucedió con Cristian Castro, a quien le conocemos de una carrera musical a lo largo de 30 años sobre los escenarios.

Pero, lo que poco se sabe de él, es que a mediados de la década de los años 90, hubo un momento donde se pensó abandonar la música para dedicarse a otra de sus grandes pasiones: el cine. Fue así que Cristian, exitoso en ese momento con sus primeros cuatro álbumes, dejó de lado el canto y los escenarios para plantarse tras una cámara, estudiar cine y buscar fortuna como director, algo que fue apoyado por su famosa madre Verónica Castro.

Fue así como el mismo Cristian lo confirmó hace algunos años en una entrevista que dio a Don Francisco, con quien se sinceró para mostrar sus pinitos en el mundo de la cinematografía.

Busca dedicarse al cine

Cuestionado por Don Francisco sobre si llegó a dudar en dejar la música, Cristian admite que no como tal pero sí buscó otras opciones en los primeros años de su carrera como cantante.

"Hice un paréntesis para estudiar cinematografía. Me gusta mucho el cine, los jóvenes de ahora estamos educados a través de imágenes, me interesa mucho el cine me llama mucho la atención y me metí a estudiar un curso en Nueva York en lo que estuve grabando el cuarto disco 'El deseo de oír tu voz'. Estuve un poco adentrado en el cine, hice cuatro cortometrajes y uno lo hicimos con mi mamá", confesó en ese entonces Cristian Castro.

Dirige a su mamá en "La mujer policía" y en inglés

Cristian admitió que fue difícil crecer a la sombra de su mamá, pero que lo superó poco a poco para mostrar su capacidad. Luego de esto, recordó como fue dirigir a su madre en un cortometraje titulado "La Mujer Policía", filmado totalmente en inglés.

"Me costó muchísimo dirigirla porque además era inglés, yo lo escribí, es una historia policiaca donde ella es policía y lo tenia que hacer en inglés y no es su fuerte. Mírala, está tremenda, quedé muy conforme porque le echó muchas ganas. Mi mamá es una mujer que muchas veces proyecta mucha dulzura, le cuesta trabajo hacer de una mujer dura pero lo sacó muy bien. Es un experimento, no es nada profesional esto", precisó un Cristian que en ese entonces tenía 22 años de edad y 5 de carrera artística.

