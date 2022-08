“Ya lo agarro muy bien”: Maribel Guardia confiesa que no entendía los albures en su paso por el Cine de Ficheras

Maribel Guardia llegó a México a finales de la década de 1970 para participar en Miss Universo y aunque no ganó dicho certamen sí logró llamar la atención de diferentes productores de cine por lo que al poco tiempo inició su exitosa carrera como actriz, sus primera apariciones en la pantalla grande fueron en producciones del llamado Cine de Ficheras, donde brilló junto a las más grandes figuras del género como Rafael Inclán, Alberto Rojas, “El Caballo” y Alfonso Zayas, tan solo por mencionar algunos y es precisamente de esta etapa de la que hablaremos en esta ocasión pues la costarricense confesó que no entendía los albures que se hacían en dichas producciones.

Este tema salió a colación durante la conferencia de prensa de “Lagunilla mi barrio”, la nueva puesta en escena en la que Maribel Guardia compartirá créditos con Ariel Miramontes “Albertano” para revivir la icónica película de 1980, en la cual, se utiliza mucho el albur y en ese sentido se cuestionó a la actriz si cuando llegó a México se le complicó entender o adaptarse a este modo de hablar, por lo que sorprendió al revelar que no, pues pasó por el cine de ficheras sin lograr comprenderlos.

Maribel Guardia brilló en múltiples producciones del Cine de Ficheras. Foto: Especial

“No, porque nunca lo supe que existían (los albures), yo hacía las películas y decía ‘qué lindos, tan amorosos’”, señaló entre risas Maribel Guardia, quien señaló que fue hasta hace apenas unos años cuando estaba viendo una de sus películas con su esposo Marco Chacón cuando finalmente logró comprender la fuerte carga del doble sentido que se manejaba en los diálogos de las mencionadas películas.

“Un día viendo una película con mi esposo me dice ‘qué horror, te acaban de alburear’, le digo ‘¿quién?, un muchacho tan decente’ y me dice ‘claro que no, te dijeron...’ y yo ‘ay, qué mentiroso, qué mente tan cochambrosa’, yo hasta hace diez años empecé a entender el albur y yo decía ‘ay, qué lindas las películas, qué blancas, por qué dirán que el cine no sé qué, que el cine no sé cuánto’, nunca me di cuenta jamás, es que el albur es así, como es de doble sentido... Ahora ya lo agarro muy bien, en esa época yo no sabía agarrarlo, ahora ya”, finalizó.

Maribel Guardia compartió créditos con las máximas estrellas del género. Foto: Especial

Maribel Guardia,, quien actualmente tiene 63 años, debutó en el Cine de Ficheras en el año de 1984 con “Macho que ladra no muerde” y aunque no solo se enfocó en este género fueron las “sexy comedias” las que le permitieron convertirse en todo un símbolo sexual, no obstante, tras el fin de este tipo de películas, el cual ocurrió a principios de la década de 1990, la costarricense se ha enfocado en otro tipo de producciones y en su carrera como cantante y aunque nunca ha negado su pasado, casi no acostumbra a hablar de la época en la que brilló en estas cintas de picardía.

