VIDEO: Andrés García dice quién es el candidato ideal para suceder a AMLO en la presidencia

Los videos que Andrés García publica en su cuenta de YouTube cada vez son más constantes. El histrión reveló que lo hace para que estos sean de menor duración y puedan ser más fáciles de ver por sus seguidores. Por lo tanto, los temas que reflexiona o los recuerdos que revela, son cada vez más curiosos y sinceros de su parte.

Ante esto, el actor que actualmente se encuentra enfrentando la cirrosis que padece, no dudó en platicar de nueva cuenta sobre su opinión a Andrés Manuel López Obrador, tal como ya lo había hecho en un video anterior. En el más reciente, Andrés no dudó en expresar qué le refleja AMLO en cada ocasión que lo ve en su "Mañanera" y, de paso, se animó a vaticinar quién puede ser el político candidato para suceder en la presidencia a López Obrador.

Andrés García suelta su candidato

El sexenio de AMLO va en su cuarto año de mandato y, a dos años de las elecciones presidenciales, diversos "gallos" han surgido como "corcholatas" colocadas por el mismo presidente. Ante esto, el actor no dudó en reflexionar quién podría ser la persona adecuada para suceder a López Obrador en la silla presidencial.

"Yo ahorita no vislumbro a ninguno como sucesor de Andrés Manuel. Me gustaría que fuera alguien así como Marcelo Ebrard, que es un hombre educado, un hombre de universidad, pero como en realidad no sé mucho de política prefiero no hablar mucho de eso porque no es lo mío. Esa es la realidad", apuntó Andrés García.

Le convence la alegría de AMLO

En el mismo tesón, Andrés García amplío su opinión de AMLO y delineó qué le gusta de él y su personalidad frente a las masas.

"Yo de política sé muy poco, no me gusta opinar lo que no sé, pero sí les voy a decir lo que me gusta, no voy a inventar como lo hace la mayoría de la gente que habla mal de todos los presidentes. Yo no conozco un presidente del cual hablen bien, todo mundo habla mal", dijo.

Para culminar, definió qué lo convence del actual primer mandatario mexicano.

"¿Qué tiene de bueno, a mí vista, López Obrador? Siempre está contento, siempre tiene cara amable, nunca está fruncido, nunca se le ve enojado como que te tranquiliza cuando habla y eso vale mucho y es lo que a mí me parece es muy valioso en la actitud de López Obrador. Ya en los manejos políticos no es mi línea", dijo García y remató: "¡Saludos señor presidente!", remató.

MIRA EL VIDEO DE ANDRÉS GARCÍA HABLANDO DE AMLO