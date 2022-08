Diana Zambrano: las 5 fotos más arriesgadas de la modelo que supera la belleza de Karely Ruiz

En los últimos meses, el nombre Diana Zambrano ha ido tomando mayor relevancia en redes sociales debido a que ya despunta como la modelo que puede desbancar a Karely Ruiz como “La Reina de OnlyFans”, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos acerca de esta atractiva mujer y te mostraremos algunas de sus fotos más arriesgadas con las que ha robado más de un suspiro.

Diana Zambrano, es la hermana menor de Brenda Zambrano, la polémica ex participante de “Acapulco Shore” y “La Casa de los Famosos 2”, tiene tan solo 24 años y al igual que su consanguínea ha destacado por su extraordinaria belleza, cabe mencionar que el parecido físico entre ambas es impresionante y por ello hay quienes han llegado a pensar que son gemelas, sin embargo, esto no es así.

Diana Zambrano tiene 24 años. Foto: IG: dianazambranoca

La carrera de influencer de Diana Zambrano comenzó hace un par de años, cuando comenzó a acrecentar su número de seguidores de forma desmedida gracias a sus atrevidas fotos y al poco tiempo, fue requerida para participar en el reality de MTV Latinoamérica llamado “La Venganza de los ex VIP” donde dio mucho de qué hablar por ser tan “enamoradiza”, como ella misma se calificó, pero también le sirvió como impulso para aumentar su fama.

Diana Zambrano ha desafiado en más de una ocasión las restricciones de Instagram. Foto: IG: dianazambranoca

Luego de su paso por este polémico reality, Diana Zambrano aprovechó su fama para incursionar en OnlyFans donde acumula miles de seguidores a quienes ofrece contenido sin ningún tipo de censura, lo cual, la ha consagrado como todo un sex symbol.

Diana Zambrano ya es considerada como todo un sex symbol. Foto: IG: dianazambranoca

Cabe mencionar que, en más de una ocasión la hermana menor de Brenda Zambrano ha promocionado su trabajo en OnlyFans en Instagram, sin embargo, las normas de restricción han hecho lo suyo y ha perdido varios perfiles por lo que ha tenido que empezar desde cero a ganar seguidores.

Diana Zambrano aprovecha cada momento para presumir sus curvas. Foto: IG: dianazambranoca

En cuanto a la vida personal de Diana Zambrano, se desconoce si actualmente tiene o no pareja, en redes sociales se clasifica como madre soltera debido a que tiene un perro al que quiere como si fuera su hijo, su nombre es Ramiro y es de raza bulldog. Asimismo, se sabe que mantiene una estrecha relación con su hermana Brenda, aunque las fotos entre ambas en redes sociales no son tan recurrentes como se pudiera esperar.

Las hermanas Zambrano mantienen una estrecha relación. Foto: IG: dianazambranoca

Pese a que Diana Zambrano lleva ya más de un par de años dentro del ambiente artístico no ha logrado que su fama explote tal como pasó con Karely Ruiz, quien hace apenas unos meses saltó a la fama, no obstante, lo seguidores de la ex participante de “La Venganza de los ex VIP” consideran que tiene mucho más que ofrecer que la modelo regiomontana.

