Sugey Ábrego eleva la temperatura en lencería roja y medias de red | VIDEO

Sugey Ábrego se ha convertido en una de las famosas favoritas de las redes sociales, donde cada día suma más admiradores en plataformas como TikTok, en la que recientemente publicó un video con el que elevó la temperatura al lucirse en una sensual lencería roja que combinó con medias de red del mismo color.

En los últimos meses la imagen provocativa de la actriz y conductora ha alcanzado más proyección, esto debido al lanzamiento de su página VIP en diciembre del año 2021, en la que comparte fotografías, videos, y vende algunas de las prendas utilizadas para sus sesiones.

Sugey Ábrego enloquece TikTok en lencería roja

Ábrego es muy activa en las redes sociales, y es TikTok una de sus favoritas, pues en esta se puede mostrar con los looks sensuales y dejando ver su lado más divertido y coqueto, como lo hizo en un reciente clip, en el que se mostró con lencería de color rojo pasión.

Sugey enamora en color rojo. Foto: TK @sugeyabregotv1

"Lo que está fuera de tus manos merece estar fuera de tu mente. #consejos #motivacion #adarle #red #reinas #solterayfeliz", escribió Sugey para acompañar el clip que ha generado más de 10 mil reproducciones, y en el que se puede ver a la conductora con su sensual body de encaje y transparencias.

En el video que Ábrego compartió con sus fans de la popular plataforma china, donde ya acumula 300 mil seguidores y 2.7 millones de "me gusta", se puede ver a la actriz luciendo un atrevido look de lencería que combinó con medias de red y zapatillas negras, como se observa en la primera parte del clip.

"Me encantaría encontrarte un día. Pero lo malo es que me quedaré sin habla al verte", "Y como no poder enamorarse de tan bellísima mujer", "Con una dosis, pero de ti hermosa", "Me encantas" y Guapísima", son sólo algunos de los comentarios que la originaria de Veracruz, de 43 años, recibió en el clip en el que se puede leer: "Una dosis de #oxitocina para una buena semana".

Sugey Ábrego se consolida como una de las famosas más guapas y sensuales del medio artístico y las redes sociales, lo que demuestra en cada una de sus publicaciones en las que se suele lucir con atrevidos atuendos para dar una "probadita" de lo que sus fans pueden encontrar en su página VIP.

