Doramas Coreanos: Cha Eun Woo protagonizará una nueva serie de romance

Cha Eun Woo es conocido como un actor, cantante y modelo surcoreano. El integrante del grupo ASTRO ha alcanzado la fama gracias a su carrera en el K-Pop, además de protagonizar varios doramas. En este 2022, regresará con varios proyectos en puerta en la pantalla chica.

El joven de 25 años es conocido por su banda, pero también por ser considerado el idol más guapo de toda Corea. Además, este año podría debutar en la industria de Hollywood con la primera película inspirada en el fenómeno del K-Pop, pues al parecer sería uno de los protagonistas.

Eunwoo también se prepara para su nuevo dorama coreano, una adaptación de un exitoso webtoon que es sensación en Corea. Además, este 2022 se espera el estreno de "Island", su nueva serie de misterio y romance donde interpretará a un misterioso cazador de fantasmas.

Eunwoo de ASTRO protagonizará este nuevo dorama

De acuerdo con medios coreaos, Cha Eun Woo de ASTRO habría sido elegido como el protagonista de la nueva serie de romance "A good day to be a dog", basada en un webtoon del mismo nombre. El idol será el protagonista masculino, aunque aún no ha informado fecha de estreno.

El dorama sigue la vida de Han Hae Na, una mujer que vive bajo una terrible maldición, pues esta la hace convertirse en un perro cada vez que besa a un chico. Actualmente se puede leer en Naver y siguiendo la fórmula de éxito de los doramas, se espera su adaptación en serie.

Sobre el nombre del personaje de Eunwoo y la posible fecha de lanzamiento, aún no hay informes, pero sus fans celebraron en redes sociales, pues el webtoon es muy popular y esperan que sea bien recibido por los fans.

