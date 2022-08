Demi Moore, más bella que nunca, da clases de moda en ajustado traje de baño

Demi Moore es una de las actrices más importantes y más destacadas en la década del ’90 en Hollywood es que la estadounidense cautivó a todos no sólo con su talento para la actuación, sino también con su belleza. A sus 59 años, la ex esposa de Bruce Willis elevó la temperatura de Instagram y con un ajustado traje de baño demostró que no importa la edad para presumir su cuerpo.

Días atrás, Demi Moore fue tendencia por las críticas que recibió luego de haber llevado a su pequeño perro al Museo del Louvre, en Francia. Fue la propia actriz quien compartió imágenes en sus rede sociales y los internautas rápidamente mostraron su descontento, debido a que en el reglamento se aclara que sólo se permiten perros para aquellas personas que tengan alguna dificultad visual.

Demi Moore junto a su perra en el Museo del Louvre, donde recibió críticas. Fuente Instagram @demimoore

Una de las películas que consagró a Demi Moore como actriz fue la que protagonizó en la década del ’90 llamada ‘Ghost’ donde compartió elenco junto a Patrick Swayze y hasta la actualidad es recordada por contar una de las historias más románticas del cine. El film cuenta la historia de una escultora de cerámica enamorada y casada con Sam. Una de las escenas más icónicas es cuando están fabricando un objeto de cerámica y protagonizan una recordada escena. De acuerdo a lo manifestado por los actores, fue pura improvisación y en donde el fallecido Swayze practicó junto a su esposa.

Demi Moore con ajustado traje de baño. Fuente Instagram @demimoore

Por otro lado, Demi Moore cuenta con más de 3 millones de seguidores en su Instagram y allí se encarga de demostrar que sigue siendo una de las mujeres más bellas de todas. A sus 59 años, la actriz levantó la temperatura con un ajustado traje de baño. La ex esposa de Bruce Willis lució una bikini de color rosado y tuvo miles de likes.

Demi Moore elevó la temperatura con un ajustado traje de baño. Fuente Instagram @demimoore

Demi Moore, también aprovechando su popularidad y sus seguidores, enseñó cómo lucir diferentes trajes de baños para mujeres de más de 50 años. En cuanto a su vida personal, durante muchos años estuvo casada con Bruce Willis, con quien tuvo tres hijas. Luego, contrajo matrimonio con Ashton Kutcher.