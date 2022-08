Marvel promociona a She-Hulk a través de Tinder ¿funcionará esta estrategia?

Cuando haces match con She-Hulk, la aplicación te invita a una cita el próximo 18 de agosto a través de Disney Plus, una apuesta arriesgada pero que podría darle un giro a la publicidad a través de esta plataforma, hasta ahora poco explorada por las grandes compañías.

La primera serie de Marvel que aparece en la plataforma de Tinder para enlazarla con Disney Plus, cuenta con una campaña de publicidad innovadora en una plataforma a la que habitualmente los fans y usuarios de cine y de productos de televisión, no acceden, debido a que no es viable que esos contenidos estén dentro de la misma.

Esta situación parece que será la carta de presentación de She-Hulk, serie enfocada en la vida de Jennifer Walters, encarnada por Tatiana Maslany y con la inclusión de Mark Ruffalo en su papel de Hulk; dicha serie estará disponible a partir del 18 de agosto para todos los suscriptores de Disney Plus.

Se estrena este próximo 18 de agosto

Y es quizá por esa razón que los ejecutivos y publicistas de Disney, han pensado en la famosa aplicación de citas virtuales para anunciar el estreno de su serie y a la vez, atrapar a otro tipo de público que quizá no está enterado del estreno de la serie en la que podremos ver por un lado a una superhéroe descubriendo sus poderes, y por el otro, su rutina como una exitosa abogada citadina.

Jennifer Walters, quién le da vida a She-Hulk también es una abogada especializada en casos legales sobre los sobrehumanos, mientras lleva a cabo sus pesquisas, también tiene que lidiar con la complicada vida de un soltero cuarentón que también resulta ser un Hulk.

Ella contará con la guía de su primo Hulk (Mark Ruffalo), el héroe que salvó a Nueva York de la invasión alienígena junto con Los Vengadores, para ayudarla a descubrir sus nuevos poderes como un héroe verde y con fuerza sobrenatural a partir del próximo 18 de agosto.

