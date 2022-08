Christina Aguilera eleva la temperatura con un entallado body

Christina Aguilera continua muy activa con su gira musical por Europa. La cantante estadounidense de 41 años actuó, hace dos semanas, en el Teatro al aire libre de Scarborough, deslumbrando a los fanáticos con clásicos como “Genie In A Bottle”, “What A Girl Wants, Candyman” y “Lady Marmalade”.

Además, Christina brindó su espectacular show en las ciudades británicas de Liverpool y Londres, el 3 de agosto y el 5 de agosto respectivamente. Claramente la también actriz volvió con toda la energía tras la falta de shows por la pandemia.

En las últimas horas, Christina Aguilera volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La artista norteamericana compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que desataron todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del mundo. La oriunda de Staten Island, Nueva York posó con un ajustado body en colores rojo y negro, medias de red. La modelo complementó su look con su cabello semirecogido, un make up glam y botas bucaneras a tono.

Christina Aguilera posando. Fuente: Instagram Christina Aguilera.

“¡Momentos del Reino Unido! Gracias a todos los que hicieron posible esta Serie de Verano. Desde mis luchadores de todas partes que vinieron a verme actuar, hasta mi equipo que hizo que sucediera toda la magia. No hubiera podido hacer esto sin todos y cada uno de ustedes” fue el extenso y emotivo texto que escogió Aguilera de pie de foto para su mencionado y reciente post en la popular red de la camarita.

Christina Aguilera posando. Fuente: Instagram Christina Aguilera.

Christina Aguilera posando. Fuente: Instagram Christina Aguilera.

Esta mencionada publicación de la hija de Shelly Loraine Kearns obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los noventa mil trescientos corazones en tan solo horas. “Siempre te querré! No puedo decir cuánto me importas, puedo ser otro fan pero realmente me salvaste la vida y por eso mi vida para ti es infinita te amo por siempre”, “Gracias por ser el mejor!! Fue increíble verte en Londres, viajé desde Dublín solo para ver a mi favorito de todos los tiempos matarlo” y “Asombroso. Pero la próxima vez, ¿podemos tener algunas pistas del álbum y no solo los mismos grandes éxitos de siempre menos el verso 2? Creo que los fanáticos apreciarían algunas canciones menos conocidas en lugar de una lista de canciones dirigida a una mayor parte del público en general” fueron algunos de los mensajes que recibió la intérprete de “Genie in a Bottle”.