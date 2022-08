Aleida Núñez paraliza la red con entallado body nude que resalta sus curvas: FOTO

Aleida Núñez se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que presumió su estilizada figura posando desde la ventana con un entallado body nude que resaltó todas sus curvas, por lo que como era de esperarse, la actriz de “Corazón Guerrero” se llevó una gran cantidad de elogios que la confirman como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez publicó la fotografía en cuestión en la cual, posó sentada de perfil desde la ventana del lujoso hotel en el que se hospedó durante su estancia en California, Estados Unidos y en dicha postal, la actriz utilizó un body nude, el cual, le permitió presumir su estilizada figura para deleitar la pupila de sus millones de seguidores de esta red social.

Cabe mencionar que, Aleida Núñez adelantó que se encuentra preparando diferentes sorpresas para sus suscriptores de su página de contenido exclusivo, por lo que se cree que esta postal pertenece a una sesión de fotos más amplia que próximamente estará disponible en “aleidavip.com” donde derrocha sensualidad sin ningún tipo de restricción.

Aleida Núñez presumió su curvilinea silueta desde la ventana. Foto: IG: aleidanunez

Como era de esperarse, la atrevida postal de Aleida Núñez causó un gran revuelo entre sus seguidores, prueba de ello es que en pocos minutos la publicación de la actriz acumuló más de 33 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas: “Eres un encanto”, “Cada día más hermosa”, “Tan chula como siempre”, “Eres preciosa”, y “Todo un bombón” fueron algunos de los halagos para la intérprete de “La Cosquillita”.

Aleida Núñez se muestra más enamorada que nunca

El pasado fin de semana Aleida Núñez estuvo en California, Estados Unidos para cumplir con algunos compromisos laborales, no obstante, aprovechó para visitar diferentes sitios emblemáticos de la ciudad y aunque en un principio solo apareció ella a cuadro, en su última publicación en Instagram la actriz dejó ver que estuvo muy bien acompañada ya que posó junto a su nuevo novio y se mostró más enamorada que nunca.

Aleida Núñez se mostró más enamorada que nunca. Foto: IG: aleidanunez

Hasta ahora, Aleida Núñez todavía no ha querido hablar de forma abierta de su nueva relación con Martín Babilotte, "El Francés", quien se dedica a la comedia, no obstante, hace apenas unos días la atractiva cantante tapatía aseguró que, en caso de que la relación siga marchando bien, no descarta llegar al altar y formar una familia.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez enciende Instagram con top en forma de corazón

Aleida Núñez eleva la temperatura con minifalda de cuero y top blanco: FOTOS

Aleida Núñez luce su escultural figura desde San Francisco