Karely Ruiz seduce en redes con radical cambio de look que enloqueció a sus seguidores: VIDEO

Karely Ruiz se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que sorprendió a sus millones de seguidores con un impactante y radical cambio de look con el que lució más hermosa que siempre, además, también se hizo un par de modificaciones corporales que le aportaron a su imagen un toque de rudeza que más de uno agradeció, por lo que en esta nota te contamos cuáles fueron todos los cambios que se hizo la bella modelo de OnlyFans.

Desde hace un par de días, Karely Ruiz se encuentra en Colombia para cumplir con algunos compromisos laborales y aprovechó su estancia en la tierra de la cumbia para realizarse un impactante cambio de look, el cual, aunque solo se trató de un corte de cabello, la hizo lucir completamente diferente pues se dejó un fleco que la hizo lucir más hermosa que de costumbre.

Así luce Karely Ruiz con su nuevo corte de cabello. Foto: IG:

karelyruiz

Además del fleco, Karely Ruiz aprovechó su estancia en Bogotá para agregar un par de elementos extra a su imagen y se realizó un par de perforaciones, una en su labio inferior y otra más en el ombligo, las cuales, le aportaron un toque de rudeza extra a su apariencia.

Pese a que la mayoría de comentarios que recibió Karely Ruiz fueron positivos, la modelo e influencer también recibió múltiples críticas por estos cambios a los que se sometió, incluso, algunos hasta la compararon con Christian Nodal por comenzar a realizarse modificaciones en el rostro, además, también recibió comentarios alusivos a su peso luego de presumir la perforación de su ombligo, no obstante, la modelo de OnlyFans no se quedó callada y se tomó el tiempo para contestarle a sus detractores.

“Yo en Colombia engordando y tú en tu casa hablando de mi físico ¡y los países que faltan”, fue el texto que escribió Karely Ruiz quien todavía no ha revelado en qué fecha tiene programado regresar a México.

Karely Ruiz se mostró muy contenta con su nueva perforación. Foto. IG:

karelyruiz

¿Karely Ruiz regresa a la soltería?

En los últimos días diferentes medios de espectáculos han publicado notas en las que se asegura que Karely Ruiz y su novio, Pablo Cantú, se encuentran “separados”, sin embargo, esto no significa que la pareja haya terminado su relación sino que más bien se refieren a que el joven bailarín no acompañó a la colaboradora de “Es Show” a su viaje por Colombia, por lo que están a miles de kilómetros de distancia, no obstante, ambos se han expresado lo mucho que se extrañan a través de redes sociales, por lo que el corazón de la atractiva modelo de OnlyFans sigue teniendo dueño.

SIGUE LEYENDO:

Desde el espejo, Karely Ruiz se luce casi al natural y se lleva todos los elogios

Desde la cama, Karely Ruiz se luce en bikini bicolor y presume sus mejores tatuajes