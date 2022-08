Desde el sillón, Marcela Moss enciende Instagram con diminuto bikini rosado | FOTOS

Marcela Moss fue una famosa youtuber en esa era que Werevertumorro era el máximo ídolo de las redes sociales. Su forma tan atrevida y retadora para tomar una botella de tequila y animar la fiesta a base de shots la volvió popular entre esos jóvenes que comenzaban sus carreras como influencers o creando contenido para la plataforma de videos.

Ella comenzó a hacerse de su público en YouTube haciendo dibujos animados donde contaba historias de su vida o de sus amigos con un tono sarcástico y nostálgico. Después comenzó a colaborar con otros canales haciendo pequeñas participaciones en sketches con temáticas juveniles, contenido sensual y hasta de terror. Hasta que la bancarrota llegó a sus bolsillos y con el gran auge de youtubers, quedó en el olvido.

Ahora, la joven de 28 años comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses.

Marcela Moss luce un escote muy atrevido. FOTO: Instagram

Marcela Moss luce sensual bikini rosado

La guapa influencer Marcela Moss compartió varias fotografías en su cuenta de Instagram con prendas diminutas acostada en un sillón y en la cama. La imágenes muestra a Marcela portando un diminuto bikini rosado, además de lucir una cabellera azulada al estilo de la colombiana Karol G.

Marcela Moss con cabello azul. FOTO: Instagram

Marcela Moss luce un bikini rosado. FOTO: Instagram

