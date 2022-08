Danna Paola roba suspiros en TikTok con icónico outfit de cuero y atrevido baile: VIDEO

El pasado viernes 12 de agosto, Danna Paola sacudió la red al lanzar su sencillo llamado “XT4S1S”, el cual promete ser todo un éxito debido a la gran aceptación que tuvo entre sus millones de seguidores y como parte de la promoción, la también actriz llevó su tema a TikTok donde realizó una coreografía en la que mostró su lado más sensual pues lució su espectacular figura con un icónico outfit de cuero.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que Danna Paola lanzó “XT4S1S”, luego de más de un año de sequía musical y por ello puso toda la carne al asador para posicionar su canción dentro de las listas de popularidad desde los primeros días de su lanzamiento y aunque la canción está siendo bien recibida, no perdió la oportunidad para tratar de generar un nuevo trend en TikTok para darle un impulso extra a su tema por lo que hizo la mencionada coreografía para animar a sus seguidores a que imiten sus movimientos.

En cuanto al outfit que utilizó Danna Paola en su video, se trató de una especie de chaleco hecho de cuero, el cual se sujetaba al estilo corsé de la parte de enfrente, no obstante, dicha prenda era sumamente corta, por lo que quedó al descubierto su abdomen completamente plano, mientras que en la parte de abajo, la actriz de “Élite” vistió un pantalón que en la zona de la pelvis estaba hecho del mismo material que el chaleco, no obstante, el resto de la prenda era de media, por lo que se resaltaron sus estilizadas piernas.

El video de Danna Paola no pasó desapercibido para sus más 16 millones de seguidores de TikTok, quienes de inmediato se encargaron de hacer viral el clip, el cual, hasta el corte de esta redacción acumula más de 1.5 millones de reproducciones, cabe mencionar que dicho trend aún no ha recibido un nombre que lo identifique, sin embargo, decenas de seguidores de Danna Paola ya se han sumado a dicha tendencia, además, los halagos para la también actriz no se hicieron esperar.

“Tan hermosa como siempre”, “La más guapa de todas”, “Cada día más bella”, “¡Cuánta sensualidad!” y “La perfección hecha mujer” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de Danna Paola.

