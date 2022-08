Yalitza Aparicio conquista TikTok al cantar un éxito de Hombres G | VIDEO

Divertida y carismática, es como se deja ver Yalitza Aparicio en su cuenta de TikTok, pues es en esta plataforma en donde muestra su sentido del humor al unirse a las tendencias, y como ejemplo está su última publicación, en donde cantó un éxito de Hombres G, por lo que se ganó cientos de comentarios positivos y miles de "me gusta".

La actriz, que ganó fama por su participación en la película "Roma", se ha vuelto muy activa en la plataforma china, pues al igual que otros famosos se ha convertido en una de las favoritas, ya que se une a algunos challenges y tendencias. En esta red social, Yali, como le dicen de cariño sus fanáticos, muestra su sentido del humor y le contesta a sus "haters", pero también presume los mejores pasos de baile.

Yalitza Aparicio canta éxito de Hombre G

Actualmente, en TikTok está de moda la canción "El Ataque De Las Chicas Cocodrilo" del grupo Hombres G, el cual fue muy famosos durante la década de los 80. La estrofa en que dice "Yo no hago más que mirarme al espejo, yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor", está siendo interpretada por muchos usuarios de la plataforma.

Yalitza Aparicio es muy activa en TikTok y otras redes Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Es por eso que la originaria de Oaxaca se sumó a la tendencia y con tan solo un par de emojis de catita enamorada Yalitza compartió su video en donde posa frente al espejo. En la imagen se puede ver a la artista, de 28 años, luciendo un vestido azul celeste, que combinó con unos huaraches y viendo su reflejo mientras que hace un "lip syncing" del éxito de la banda de rock española.

"Estás preciosa", "Te adoro Yali", "ame tu vestido hermosa!!", "Que buena rola", "Esos huaraches están hermosos" y "hermosa y encantadora yalitza", son algunos de los cientos de cometarios que se pueden encontrar en su publicación que ya superó los 8 mil "likes". De esta forma, la actriz vuelve a demostrar su lado divertido, convirtiéndose en una de las celebridades que gusta de compartir contenido en TikTok.

Esta no es la primera vez que Yalitza Aparicio comparte un video como este, pues hace algunas semanas cantó un éxito de Manuel Mijares. El clip llegó hasta la misma Lucero, quien a través de un "dúo" interpretó el tema junto a la nominada al Oscar, enloqueciendo a sus miles de seguidores en la red social.

Yalitza Aparicio está en uno de los mejores momentos de su carrera, pues además de estar en varios proyectos como "Mujeres asesinas", la actriz se ha aparecido en diferentes portadas de revista. Además, poco a poco también se coloca como una influencer, pues plataformas como TikTok e Instagram le han servido para estar más cerca de su público.

AQUÍ EL VIDEO: