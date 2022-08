Marcela Moss manda en Telegram sus FOTOS mañaneras más atrevidas 

Marcela Moss fue una famosa youtuber en esa era que Werevertumorro era el máximo ídolo de las redes sociales. Su forma tan atrevida y retadora para tomar una botella de tequila y animar la fiesta a base de shots la volvió popular entre esos jóvenes que comenzaban sus carreras como influencers o creando contenido para la plataforma de videos.

Ella comenzó a hacerse de su público en YouTube haciendo dibujos animados donde contaba historias de su vida o de sus amigos con un tono sarcástico y nostálgico. Después comenzó a colaborar con otros canales haciendo pequeñas participaciones en sketches con temáticas juveniles, contenido sensual y hasta de terror. Hasta que la bancarrota llegó a sus bolsillos y con el gran auge de youtubers, quedó en el olvido.

Ahora, la joven de 28 años comparte su vida y fotos sensuales en su cuenta de Instagram, en Telegram y en su espectacular perfil de Only Fans. Durante una entrevista con Juanjo Herrera en su canal “Derramando El Shot”, Marcela confiesa que después de quedarse sin dinero decidió abrir su cuenta en Only Fans y en cuestión de semanas sus fotos se comenzaron a vender como pan caliente entre sus seguidores. Esto hizo que, la ahora influencer, se motivara para realizar sesiones más elaboradas para dar calidad a su contenido. Una suscripción en la cuenta de Only Fans de Marcela Moss ronda los 10 dólares al mes, con promociones de tres o 6 meses.

Marcela Moss crear grupo en Telegram para mandar fotos sensuales

Después de su éxito en Only Fans, Marcela Moss decidió abrir un grupo en la red de mensajes Telegram. Ahí comparte contenido demasiado atrevido, desde muy temprano que se levanta, manda fotos en toples o en ropa diminuta, además de saludos a sus miles de seguidores que no tardan en contestar con un “buenos días” o cientos de corazones o emoticos celebrando su pasión y excelente figura.

Marcela toma el sol.

Desde su perfil de Telegram, Marcela también anuncia cuándo lanzará un video en vivo en la red Twitch. Ahí la podemos ver jugando cualquier videojuego portando escotes pronunciados y dando comentarios sarcásticos por su forma de jugar y pasar cada reto. También comenzó a subir videos donde habla sobre las noticias que son tendencia en temas de espectáculos, tecnología o música.

Miles de seguidores celebran la belleza de Marcela.

Marcela disfruta un rato de descanso en la playa.

Marcela luce un vestido en tono naranja.

