De espaldas, Lis Vega sube la temperatura en bikini y transparencias | VIDEO

Lis Vega dejó son aliento a más de uno de sus fanáticos en Instagram con un video en el que se lució de espaldas en un coqueto bikini que combinó con un pantalón de transparencias con el que subió la temperatura y derrochó estilo, confirmándose como una de las famosas que mejor presume los atuendos de playa.

La actriz y cantante comenzó su carrera en México al protagonizar el video home "Mi verdad", del productor Juan Osorio, en el que dio vida a la polémica Niurka Marcos, lo que le abrió las puertas en el mundo de las telenovelas. Hoy ya es una de las artistas más reconocidas y en las redes sociales es seguida por millones de fans.

Desde la playa, Lis Vega derrocha estilo en bikini

Fue este martes cuando Vega, de 44 años, compartió un clip en el que se dejó ver modelando un traje de baño de dos piezas en color café, conjunto con el que impuso el mejor estilo para los días de calor, por su moderno diseño de top strapless que combinó con un pantalón en tela transparente.

La cubana impacta las redes con su belleza y cuerpazo. Foto: IG @lisvegaoficial

"A veces tienes que olvidar lo que sientes, y recordar lo que mereces, Y CUANTA RAZÓN HAY EN ESO #fridakahlo Momentos mágicos #rivieramaya #mexico Todo vale la pena cuando te amas y te pones de prioridad siempre ante todos y ante TODO", fueron las palabras con la que la cubana acompañó las imágenes.

"Diva", "Espectacular", "Demasiado hermosaaaa", "Eres divinamente preciosa, no existe nada más bonito que tú, me encantas mucho bella", "Saludos bella dama pasa un lindo día" y "Super guapísima", son sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió Lis Vega en su publicación, la cual también generó miles de "me gusta".

Liseska Vega Gálvez, nombre real de la cantante y actriz, demuestra con sus looks de playa que las mujeres mayores de 40 pueden lucir una figura de impacto y presumir atrevidos bikinis, como el que ella dejó ver y con el que se lució de espaldas, imponiendo moda con sus atuendos.

La originaria de Cuba, que ha participado en telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", ha sabido ganarse un lugar en las redes sociales por su forma de vestir, sobre todo cuando se trata de sus looks de playa con los que se corona como la reina.

MIRA EL VIDEO: