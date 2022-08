Sugey Ábrego eleva la temperatura con seductora lencería negra de tiras: FOTO

Sugey Ábrego acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad posando atrevida lencería negra y con una chamarra tornasol que la hicieron lucir más espectacular que siempre, además, dicha imagen le sirvió para demostrar por qué es considerada como “La Reina del VIP”, por lo que como era de esperarse, la querida actriz y conductora se llevó halagos al por mayor.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Sugey Ábrego publicó la foto en cuestión con el único fin de deleitar las pupilas de sus seguidores y a su vez incentivarlos para que se suscriban a su página de contenido exclusivo donde además de derrochar toda su sensualidad sin restricción alguna, también realiza algunas otras dinámicas con sus admiradores como lives y venta de algunas de sus prendas íntimas.

En cuanto al outfit que utilizó Sugey Ábrego en esta ocasión se trató de una chamarra confeccionada en tela tornasol, la cual dejó abierta desde la mitad para que se pudiera ver la lencería negra de tiras que llevaba debajo, sin embargo, lo que enloqueció a los fans de la atractiva actriz fue su gesto sumamente seductor, por lo que de inmediato comenzó a recibir halagos.

Sugey Ábrego derrochó sensualidad en redes. Foto: IG:

sugeyabregotv

“Qué bella mirada llena de sensualidad”, “Te ves hermosa”, “Transpiras sensualidad”, “Siempre guapísima”, “Toda una muñeca” y “Cada día más bella” son algunos de los halagos que se pueden leer en la caja de comentarios de la publicación de Sugey Ábrego, la cual, a los pocos minutos de haber sido publicada logró acumular más de seis mil likes, tan solo en Instagram pues cabe menciona que también fue publicada en las otras redes sociales de la conductora donde también se generó un gran revuelo.

"No soy una mujer que puedan comprar"

En un reciente encuentro con los medios, Sugey Ábrego señaló que el ser considerada como un auténtico sex symbol tiene su lado negativo pues confesó que muchos hombres se han confundido y piensan que pueden llegar a conquistarla a través de costosos regalos, pues confesó que alguno de sus pretendientes le mandó una camioneta, sin embargo, esto más que halagarla, la incomodó y por ello señaló que tuvo que tomar ciertas medidas de seguridad, además dejó en claro que todo lo que tiene es gracias a su esfuerzo y trabajo, por lo que no hay dinero que la pueda comprar.

“Sugey Ábrego no es una mujer que puedan comprar (…) me mandaron una camioneta, entonces me hizo tomar medidas de resguardo hacia mi persona y bueno, simplemente agradecer el detalle y dar el mensaje que yo cuando tengo algo de valor es porque lo adquiero con mi trabajo. Entendieron que regalos costosos no los acepto”, sentenció la actriz de 43 años de edad.

sugey Ábrego atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Foto: IG: sugeyabregotv

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego eleva la temperatura como conejita en lencería de encaje y medias de red

Sugey Ábrego: con decoración única y lujosa bañera, así es la mansión de la guapa conductora

Sugey Ábrego eleva la temperatura en lencería y moviendo las caderas al ritmo de belly dance | VIDEO