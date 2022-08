Sabrina Sabrok está dispuesta a pagar lo que fuera para que Belinda actúe en una de sus películas | VIDEO

La actriz de cine para adultos, Sabrina Sabrok aseguró que le gustaría actuar junto con Belinda, declaración que lanzó por primera vez cuando se corrió el rumor de que la cantante atravesaba problemas financieros tras la ruptura con el cantante de música regional Christian Nodal.

Sin embargo, en esta ocasión la argentina también reconoció que la posibilidad de que la también actriz acepte es prácticamente nula, pues es de las personas que no se animaría a hacer éste tipo de contenidos: "Me encantaría, pero es pura fantasía porque se que esa gente no se dedica al porno. Entonces yo creo que agarrar nada más estrellas porno para hacer eso, pero bueno, soñar no cuesta nada", declaró.

A pesar de que no es la primera vez que manifiesta sus intenciones con la intérprete de "Luz sin gravedad" y "Amor a primera vista" dijo que sólo lo mencionó y ya, pues sabe que no se va a cumplir su deseo y se queda sólo como una fantasía para ella. De igual forma, aseguró que en caso de sentarse a negociar no escatimaría en gastos para lograr su objetivo.

"Le pagaría tanto, yo creo. Me endeudaría o algo, lo que fuera, pero no sé. En una de esas sí se da", afirmó Sabrina Sabrok con una enorme sonrisa.

Sabrina Sabrok asegura que volvería a trabajar con Bella de la Vega

Desde el principio la actriz Bella de la Vega se mostró interesada en trabajar a lado de Sabrina Sabrok, al grado de irse a comprar lencería para que las cosas salieran a pedir de boca. Aunque en un principio se quedó en pláticas, ambas tuvieron la oportunidad de hacer una película juntas.

Ahora, la modelo argentina dijo que tiene las puertas abiertas en caso de que se anime a hacer más contenidos de éste tipo. Sin embargo, dijo que ojalá se animara a hacer más cosas ya que en su primera experiencia Bella de la Vega no permitió que la exploraran más de la cuenta ya que todo se quedó en caricias y desnudos.

SIGUE LEYENDO:

Niurka arremete contra Cynthia Klitbo; le recomienda intentar relacionarse con mujeres | VIDEO

El mundo está muy cerca de su aniquilación y los científicos advierten que así podría ser el fin | VIDEO

Gustavo Adolfo Infante desmiente a Alfredo Adame sobre las supuestas denuncias de abuso sexual en su contra