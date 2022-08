Luis Miguel reaparece en redes sociales tras meses de silencio con esta misteriosa FOTO

Luis Miguel causó gran alboroto ante su sorpresivo regreso en redes sociales con una misteriosa fotografía luego de meses de ausencia, algo que de inmediato desató un sinfín de especulaciones que generaron gran emoción entre sus fanáticos.

La última publicación del intérprete de "La Incondicional" fue en marzo pasado y está relacionada con su arrollador éxito en la música con presentaciones, lanzamientos o récords en plataformas como Spotify, algo que incrementó tras la bioserie en Netflix.

Luis Miguel reaparece en redes sociales. Foto: Instagram @lmxlm

Ahora compartió una fotografía a través de sus historias en Instagram en la que aparece portando un elegante traje y camisa negros con un pequeño pañuelo a cuadros, además de posar con una sonrisa como pocas veces se le ha visto.

Todo indica que se trata de una imagen antigua ya que el look que usa en ella no coincide con el que fue captado recientemente durante sus vacaciones en Miami y España done ha sido captado con hermosas mujeres, señaló la Agencia México.

Polémico acuerdo de Luis Miguel

La fotografía de "El Sol" llega en medio de polémica por un supuesto romance con diseñadora Paloma Cuevas que es exesposa del torero Enrique Ponce, quien fuera el gran amigo y compadre de Luis Miguel. De acuerdo con la revista Hola, el cantante ha pasado sus vacaciones en España junto a ella.

Además, el programa “Chisme No Like” reveló el supuesto acuerdo de confidencialidad que el cantante hace firmar a sus conquistas antes de comenzar una relación y que tiene una vigencia de 10 años, lo que explicaría por qué no se sabe nada de su vida amorosa.

Durante la relación:

1. No pueden hablar de la relación, ni de Luis Miguel.

2. Ninguna puede confirmar que es novia de Luis Miguel ni en el momento, ni en el futuro.

3. No pueden revelar ningún detalle de intimidad a nadie, ni a la prensa, ni siquiera las personas más cercanas.

4. No pueden tomar fotos sin el consentimiento de Luis Miguel.

5. Mientras estén en su barco, casa u hotel, deben entregar sus teléfonos y/o cámaras que se guardan en una caja fuerte y se regresan cuando salen.

6. Si no aceptaran deben entregar el teléfono a Luis Miguel o su gente para revisión en cualquier momento que se lo solicite.

Tras la ruptura:

1. No pueden hablar ni de lo vivido, ni del después.

2. Reciben una indemnización que va en dinero y/o automóvil o una propiedad dependiendo cuan importante fue la relación.

3. El contrato tiene una validez de 10 años después de que termina la relación.

