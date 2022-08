La niña de “Si tuviera 30” ya tiene 30 y es la hermana gemela de Jennifer Garner; así luce | FOTOS

“Si tuviera 30” marcó la carrera de Jennifer Garner y se mantiene entre las favoritas del público luego de 18 años gracias a la historia en la que una adolescente desea convertirse en adulta, tal y como sucede ahora con Christa B. Allen quien dio vida a Jenna cuando era pequeña y ahora tiene 30.

Christa B. Allen interpretó la versión adolescente de Jenna Rick en la cinta, una niña de 13 años que sufre una crisis de identidad y luego de un caótico cumpleaños desea convertirse en adulta sin imaginar las dificultades que debería enfrentar, algo que que lleva a la reflexión de las decisiones que se toman en diferentes aspectos de la vida.

Christa B. Allen y Jennifer Garner. Foto: Instagram @sitederole

Allen tenía 12 años al momento en que se estrenó “Si tuviera 30” y ahora ella ya alcanzó la edad adulta de su personaje, aunque lo que ha sorprendido a sus fans es el impactante parecido que tiene con Jennifer Garner por el que, incluso, algunos han asegurado que podría ser su hermana.

Durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, Christa B. Allen recreó una de las escenas más irónicas de la cinta en la que se caracteriza con el personaje de Jenna Rick usando el vestido de colores Versace, mismo que estrellas como Ariana Grande han llevado también haciendo alusión a “Si tuviera 30”.

"Coqueta y próspera"

Christa Brittany Allen cumplió 30 años el pasado 11 de noviembre y antes de que “Si tuviera 30” impulsara su carrera había mostrado su talento como actriz en la producción “Men” y “Cake”, donde llamó la atención por su parecido desde ese momento con Jennifer Garner.

Además de la cinta de 2004, fue elegida dos años después para interpretar la versión joven de Garner en la cinta “Los fantasmas de mi ex” donde compartió créditos con Matthew McConaughey y Emma Stone.

La originaria de Wildomar, California, continuó con éxito su carrera en la actuación y en 2011 formó parte del elenco de “One Kine Day” y”Dead on Arrival” en 2017. También fue parte de proyectos en televisión como “Grey’s Anatomy” en el capítulo “All by Myself" y en “CSI: Crime Scene Investigation” en "Miscarriage of Justice".

Christa B. Allen sorprende por parecido con Jennifer Garner. Foto: Instagram @christaallen

