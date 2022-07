Respira hondo antes de ver cómo lucía José Luis “Puma” Rodríguez a los 43 años

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez es uno de los artistas más consagrados en la historia de la música latina. El venezolano de 79 años ha regresado de a poco a los escenarios luego de vivir años difíciles por su enfermedad pulmonar y por la pandemia. A través de sus redes sociales, el cantante compartió una imagen de cuando tenía 43 años y se lo vio acompañado de una referente de la moda de la época.

El intérprete de ‘Dueño de ti, dueño de nada’ vivió momentos difíciles hace unos años cuando estuvo internado en terapia intensiva por un trasplante de pulmón que debía recibir. Fue el propio Puma Rodríguez quien llegó a confesar que estuvo al borde de la muerte y que gracias al personal médico, logró salir adelante. En su regreso a los escenarios, el cantante venezolano brindará un concierto en Chile el próximo 24 de septiembre y previamente ya estuvo visitando nuestro país.

El Puma a sus 79 años. Fuente Instagram @elpumaoficial

La vida personal del Puma Rodríguez no ha sido para nada fácil, debido a los escándalos familiares que ha protagonizado. El artista no tiene una buena relación con Lilibeth y Liliana Rodríguez, sus dos hijas que tuvo con Lila Morillo y según algunas fuentes cercanas, no se hablan desde hace 14 años. Incluso lanzaron un tema musical que critica duramente a su padre. Con quien sí tiene un buen vínculo es con su hija menor, la actriz Génesis Rodríguez, de quien ha manifestado en más de una ocasión que se siente orgulloso.

A través de sus redes sociales, el Puma compartió una imagen de cuando tenía 43 años. En el posteo se lo ve acompañado de una bella mujer y se trata de Irene Sáez quien fue reina de la belleza y ganadora de Miss Venezuela en 1981. El cantante escribió, además: “¿Quiénes recuerdan a esta Reina Universal? Juntos fueron los encargados de presentar los Premios Ronda en el año 1986.

Así lucía el Puma a sus 43 años junto a Irene Sáez. Fuente Instagram @elpumaoficial

De forma inmediata, el posteo del Puma recordando a Irene Sáez, fallecida en el año 2000 recibió miles de comentarios que conmemoraron a la ex reina de la belleza venezolana. Con respecto al cantante de 79 años, se mantiene muy vigente y activo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores y les demuestra a sus fanáticos que está en buen estado de salud.