"Quiero estar todavía aquí": Verónica Toussaint habla sobre su cáncer de mama

El año pasado, Verónica Toussaint se descubrió una bolita en una axila, y aunque en un principio se creyó que esto pudo ser un efecto secundario de la vacuna contra Covid-19, posteriormente se confirmó su gran temor: tenía cáncer de mama.

A pesar de esto, ella no dejó de luchar, continuó trabajando y se sometió a todos los procedimientos necesarios para garantizar que viviría muchos años años más.

Y durante este duro proceso, incluso encontró el amor, pues un hombre llegó a revolucionar su vida y acompañarla en la dura batalla contra el cáncer.

Es por ello que en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz y escritora aseguró que aún tiene muchos proyectos por cumplir y que "quiere estar aquí", por lo cual no se dará por vencida en esta guerra donde ya ganó una de las batallas al lograr librarse del tumor cancerígeno que invadía su cuerpo.

Sin embargo, al ser una enfermedad impredecible, corre el riesgo de volver a contraerla, por lo cual, estando consciente de esto, ella no piensa perder ningún preciado momento de vida.

De hecho, durante sus quimioterapias, Verónica Toussaint nunca dejó de asistir a trabajar, pues según confesó al periodista de espectáculos, ella no quería sentirse enferma, razón por la cual, optó por llevar el llamado "casco frío", mismo que permite que las personas que se someten a las quimioterapias no pierdan tanto cabello.

Esto en atención no a un deseo de vanidad, sino a una necesidad de fortaleza, ya que Verónica Toussaint afirmó que ella no quería verse enferma, pues sabía que el padecimiento que le ha arrebatado los sueños a millones de mujeres, intentaría quebrarla, aunque ella no está lista para despedirse, por lo cual, se mantiene luchando al pie del cañón.

