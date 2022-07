Andry Kiddos conquista al público con cover de Marco Antonio Sólis

Andry Kiddos creció en su natal venezuela escuchando reguetón de Daddy Yankee y Wisin y Yandel, pero también clásicos mexicanos de Juan Gabriel, Vicente Fernández y Marco Antonio Solís, música que compartía con su papá y su abuelita, justo a ella le cantó el tema “Mi eterno amor secreto” cuando falleció y lo hizo en un tono completamente distinto que conquistó no sólo a sus jóvenes fans, también a generaciones más grandes.

“Me parece super loco que gracias a esto me está conociendo otro público no sólo gente mayor, sino de otros países, como Guatemala y Colombia. Además, la subimos a TikTok y su éxito se expandió de otra manera, la gente está conectando muy bien y como no me había ocurrido con otros lanzamientos”, contó.