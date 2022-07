¿Traición? Querida amiga de Fernando del Solar afirma que el conductor fracasó en HOY por esta razón

A unas semanas de la muerte de Fernando del Solar, las condolencias por parte de conocidos del querido conductor siguen emergiendo, y muchos escándalos del pasado del argentino han sido revividos para tratar de encontrar una explicación acerca de lo que los desencadenó.

Tal y como ocurre con la controversial salida de Fer del Solar de Hoy, quien en repetidas ocasiones aseguró que no se debió a altercados con sus compañeros.

Sin embargo, la duda sigue en el aire, por lo cual, alguno periodistas no dudaron en cuestionar a una querida amiga de Fernando del Solar sobre los motivos que lo orillaron a salir del matutino.

A lo cual, Tania Rincón informó que esta fue una decisión de quien fuera su adorado amigo, con el cual, por cierto, compartió créditos en el programa 'Venga la Alegría'.

Actualmente, Tania Rincón trabaja en 'Hoy', por lo cual está segura que la salida de Fernando del Solar no se debió a malas actitudes por parte de sus compañeros, sino más bien a una falta de adaptación.

En este sentido, aseguró que el propio Fernando del Solar llegó a bromear con su salida de 'Hoy' al decir "no eres tú, soy yo", esto en atención a que las cámaras y los micrófonos del programa no se centraban únicamente en él.

"Él lo dijo: 'No me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero', él lo decía y se burlaba: 'no eres tú soy yo'. Ahora que convivo con todos mis compañeros más me doy cuenta que nadie le hizo una grosería ni mucho menos. Simplemente no se adaptó al tipo de formato de programa", expuso la amiga del exesposo de Ingrid Coronado.