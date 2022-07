¿Qué sucedió con la fortuna de Ingrid Coronado?

Ingrid Coronado es una actriz, conductora de televisión y cantante que se hizo conocida por ser una de las presentadoras más famosas y destacadas, en programas como ‘Venga la alegría’. Con el correr de los años logró hacer una gran fortuna, pero debido a su polémica salida laboral se llegó a decir que estaba en la quiebra. Con la muerte de su ex esposo, Fernando del Solar comenzaron las preguntas sobre cuál es su situación económica.

Su salto a la fama fue en el año 1994 cuando se incorporó al grupo ‘Garibaldi’ en sustitución de Patricia Manterola. Durante ese tiempo, además, Coronado estuvo involucrada amorosamente con Charly López con quien tuvo a su primer hijo y en donde se terminaron separando en 2004. Posteriormente, la conductora de 47 años comenzó a formar parte del matutino ‘Tempranito’ donde se encargó de la sección de espectáculos.

Ingrid Coronado, actriz y conductora. Fuente Instagram @ingridcoronadomx

Otros proyectos que encabezó Ingrid Coronado se destacan ‘Sexos en guerra’ en la cual aprovechó al máximo para explotar su talento. Luego, tuvo un paso por ‘Venga la Alegría’, programa que terminó abandonando en medio de una polémica y que según ella, fue un gran alivio para su carrera. Por otro lado, fue la conductora de ‘La Academia’. En uno de esos destacados programas, conoció a quien fuera su esposo durante varios años, el conductor argentino Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos.

Durante varios años y a causa de encabezar varios proyectos, Ingrid Coronado acumuló una gran fortuna, pero después su vida cambió radicalmente y su patrimonio se vio afectado debido a la decisión que tomó en cuanto a su carrera como conductora y que trajo como consecuencia algunos escándalos. Tras su salida de TV Azteca, incursionó en radio, pero su sueldo era distinto al que tenía como conductora.

Ingrid Coronado perdió gran parte de su fortuna. Fuente Instagram @ingridcoronadomx

El peor momento fue cuando, su ex, Charly López habló mal de ella en una entrevista y ante esto, Coronado lo demandó por difamación. La conductora siguió trabajando, pero se llegó a decir que estaba en quiebra y no podía llevar el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Actualmente, la ex esposa de Fernando del Solar, fallecido recientemente, ha mostrado su faceta de escritora y se estima que su fortuna se ha incrementado.