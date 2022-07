Netflix: Las 3 mejores películas de terror estrenadas en la primera mitad de 2022; ¡te quitarán el sueño!

Debido a que es una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, Netflix constantemente busca sorprender a los usuarios suscritos a su servicio, por lo que en 2021 la empresa estadounidense rompió récords al estrenar su serie “El juego del calamar”, con la cual puso a prueba el estómago de los espectadores debido a que dicha producción contó con fuertes escenas de violencia y sangre.

Desde entonces los consumidores de series y películas han demostrado que las cintas de terror intenso son algunas de sus favoritas, por lo que constantemente el sitio con logo rojo nutre su catálogo con producciones de todo tipo, y en lo que va de 2022 ha lanzado cientos de títulos, pero a continuación te mostramos los tres filmes más escalofriantes de este años.

"Elige o muere"

Esta película generó sensación tras su estreno en abril, y la cinta sigue la historia de Kayla, una chica que dejó la universidad y que está en bancarrota; pronto encuentra un videojuego llamado “CURS>R” en donde los usuarios compiten para reclamar un premio de 125 mil dólares.

Esta cinta oscura y perturbadora habla sobre la supervivencia en una maldición real dentro de dicho videojuego de los años 80; durante el proceso, deberá enfrentarse a decisiones y desafíos complejos que afectarán su realidad.

"La casa"

"The House" es una antología de terror producida en stopmotion y que cumple con su cometido de principio a fin, con el plus de ser una serie animada que le imprime un toque de suspenso, terror e intriga, lo que promete al espectador tensión de principio a fin, gracias al toque de ternura que te hace creer que es una serie para niños, pero no lo es.

Esta producción cuenta la historia de una casa misteriosa que guarda secretos que poco a poco saldrán a “la luz”, esto último resulta paradójico, ya que precisamente el hilo conductor de esas historias en paralelo, se maneja entre penumbras, en todo momento los personajes antagónicos se mueven entre las sombras no importa si es de día o de noche, todos salvo la familia que vive en dicha casa permanecen en la oscuridad.

“Belzebuth”

Sigue la historia del gente Emmanuel Ritter quien investiga una serie de homicidios en la frontera de México y Estados Unidos, los cuales están aparentemente vinculados a la llegada de Belzebuth, pero para detener estos actos atroces que han inquietado a la población, el agente Ritter primero deberá enfrentarse a sí mismo. Esta película de terror mexicana tiene un guion y dirección de Emilio Portes con la producción de Jaime Baksht, Rodrigo Herranz y Michelle Couttolenc.

