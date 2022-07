Marco Antonio Solís no quería ser cantante; antes fue payaso y quería dedicarse a algo que nadie se imagina

Marco Antonio Solís es uno de los cantantes más importantes de la música en español, ha sido acreedor a miles de premios y tiene su propia exhibición en el Museo del Grammy en Los Ángeles, California en estados Unidos, pero algo que pocos saben es que “El Buki” como también es conocido, no siempre estuvo seguro de ser una estrella.

Lo que pasó por la mente de Marco Antonio Solís en algún momento de su adolescencia fue dedicarse a la comedia, ser un payaso de los que ameniza en fiestas infantiles o por el contrario desarrollar una carrera como sacerdote y predicar la palabra de Dios.

Marco Antonio Solís dejó a tras sus pensamientos y se inclinó por otra de las cosas que le apasionaba que es escribir canciones, a los 12 años empezó con sus primeros acercamientos a las letras y melodías, pero a los 17 ya tenía su propia agrupación: “Los Bukis”.

“Al principio yo me inclinaba por el sacerdocio, imagínate o ser payaso. No sé por qué me llamaba la atención, pero la del sacerdocio la tenía más fija y con más convicción. Después llegó la música inesperadamente y me trasformó, siempre me gustó cantar, a mis amiguitos y a los maestros les empezó a llamar la atención cómo lo hacía. La composición empieza a los 12 o 13 años y fue algo que se me dio natural”, dijo en una ocasión a EFE.