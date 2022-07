Ingrid Coronado habla por primera vez y revela como están sus hijos tras la muerte de Fernando del Solar

El pasado jueves 30 de junio, se confirmó la muerte del conductor argentino Fernando del Solar, su viuda Anna Ferro reveló que las causas del fallecimiento del también actor se debió a una complicación con una neumonía.

Desde ese momento, todos los medios de comunicación esperaban las declaraciones de Ingrid Coronado quien fue esposa del conductor y madre de los hijos de éste, sin embargo, la ex Garibaldi solo envió un comunicado de prensa en el que pidió respeto y agradeció muestras de cariño.

Fue a través de su programa de radio que Ingrid Coronado rompió el silencio y habló de cómo se encuentran sus hijos tras la muerte de su famoso padre.

Y es que en su programa de radio, Ingrid tiene una sección llamada “El comentarot” en donde saca una carta y habla a cerca de ella y en esta ocasión salió la de “las emociones”, la conductora aseguró que no fue una coincidencia que esta carta se hiciera presente luego del fallecimiento del papá de sus hijos.

Ingrid Coronado reveló que debido al momento tan difícil que atraviesa tras la muerte de Fernando del Solar, se está asesorando con una tanatóloga para así poder apoyar a sus hijos quienes son los más afectados por el fallecimiento del conductor argentino.

“Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso…ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes: ‘pensar menos, sentir más y movernos’, me los dijo con respecto a esta situación en particular, pero yo lo tomaría que vale la pena que en la vida hagamos esas tres cosas siempre…” comentó Ingrid Coronado