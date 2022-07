HBO Max: La película de terror psicológico que te pondrá la piel de gallina este 7 de julio |TRÁILER

Desde su llegada al mercado de streaming, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal como sucede con Friends, Sex and the City, The Office, entre otras, pero también ha añadido a sus opciones ciertas películas de terror, suspenso y acción.

En esta ocasión, hemos hecho la selección de una cinta que podrás disfrutar este jueves 7 de julio, misma que se encuentra dentro del género drama y terror psicológico que lleva por título “Magic Magic”, la cual tuvo estreno oficial en 2013.

¿De qué trata "Magic Magic"?

La cinta chilena tiene una duración de 97 minutos, en los cuales logra envolver a los espectadores a través de su historia llena de altibajos y momentos de incertidumbre para los personajes principales interpretados por Juno Temple, Michael Cera, Emily Browning, Catalina Sandino Moreno y Agustín Silva.

“Magic Magic”, sigue la historia de una niña que va de vacaciones a Chile, pero que sin previo aviso, empieza a perder el control de sus facultades mentales, lo cual le empieza a generar consecuencias irreversibles, sin embargo, sus amigos y acompañantes no le toman importancia ni hacen algo al respecto hasta que es demasiado tarde.

Una película de terror psicológico

Dicha producción cinematográfica contó con el guion y la dirección de Sebastián Silva, con la música de Danny Bensi y Saunder Jurriaans, con la fotografía a cargo de Christopher Doyle y Glenn Kaplan.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha película producida por Braven Films, Killer Films y Rip Cord Productions, la cual obtuvo el precio de “Quincena Realizadores largometraje en concurso” en el Festival de Cannes 2013; también ganó el premio a Mejor Actriz en 2013 en el Festival de Sitges:

