“Hay gente que no te quieres topar”, así reaccionó esta “Neta Divina” al reencontrarse con su ex pareja: VIDEO

La última emisión de “Netas Divinas” estuvo llena de tensión debido a que una de las queridas y carismáticas conductoras se reencontró con un ex novio en pleno programa, por lo que sus compañeras de emisión no dejaron pasar desapercibida la ocasión e hicieron sus preguntas más incómodas, por lo que a continuación te contamos todo lo que pasó en el exitoso programa de Unicable.

Los invitados en el último programa de “Netas Divinas” fueron los integrantes del grupo “Motel”, Rodrigo Dávila y Guillermo “Billy” Méndez, quien hace ya varios años tuvo una polémica relación con Natalia Téllez, una de las conductoras imprescindibles del exitoso programa donde comparte créditos con Daniela Magun, Consuelo Duval, Paola Rojas y Galilea Montijo.

El motivo de la visita de “Motel” fue para promocionar su nuevo sencillo llamado “Bailando al amanecer”, no obstante, entre la charla fueron saliendo a colación diferentes temas y anécdotas que han compartido con las conductoras a lo largo de su carrera por lo que fue inevitable que se hablara de la relación que tuvieron “Billy” Méndez y Natalia Téllez cuando eran unos jovencitos y vivían en Miami.

Para empezar, el hijo de Memo MéndezGuiú recordó con cariño que Natalia Téllez fue, quizás, la primera fan de “Motel” ya que comenzaron su relación a principios de la década de los 2000 cuando la agrupación también estaba despegando. En otro momento de la entrevista, las compañeras de Natalia Téllez metieron en dificultades a la ex pareja al preguntarles si seguían al pendiente de lo que hacían y el rockero aseguró que en algunas ocasiones ve “Netas Divinas”, mientras que la también actriz señaló que sí y hasta reconoció ha hablado de la relación que tuvieron en diferentes ocasiones porque fue “su primer amor”.

Ante al comentario de Natalia Téllez, el integrante de “Motel” reveló cómo fue la relación que tuvo con la ex conductora de “Hoy”: “Nosotros tuvimos una increíble relación, ambos, creo que no hay forma de que no sintamos algo increíble de uno para el otro”, señaló “Billy”, quien mencionó que nunca imagino ver como madre a su ex pareja.

“Hay gente que no te quieres topar”

Luego de las emotivas palabras de “Billy”, Natalia Téllez respondió y reconoció que tiene ex novios con los que no le gustaría reencontrarse, sin embargo, no es el caso del integrante de “Motel” pues le guarda un gran cariño.

“Hay gente con la que terminas mal o que la la relación no fue… creo que te ves con cariño cuando termina la relación y te dejó cosas lindas a los dos entonces te ves y te quieres, pero sí hay relaciones en las que definitivamente la historia no fue buena y hay gente que no te quieres topar y menos que los traigan a un programa”, señaló a manera de broma la conductora más joven de "Netas Divinas", quien también detalló que su noviazgo con “Billy” duró alrededor de seis años y que terminó porque casi no se veían.

