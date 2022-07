Esta es la particular decisión que tiene que tomar Ben Affleck antes de casarse con Jennifer Lopez

Tras casi 19 años (estuvieron juntos de 2002 a 2004), Ben Affleck y Jennifer Lopez se dieron una segunda oportunidad y han apostado por lo que les quedó pendiente: el tan esperado casamiento. Ya solo resta saber la fecha, pero habría algún que otro detalle, que alargan la agonía.

Según informes oficiales de la revista OK, Ben Affleck eligió a su padrino para su boda con Jennifer Lopez y a pesar de lo que muchas y muchos hubieran pensado, el seleccionado no es Matt Damon, si no que le ha pedido a su hermano Casey Affleck que sea quien se pare a su lado en la boda. “El mejor amigo de Ben, Matt Damon, será invitado a la boda, pero no en ningún papel oficial”.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se casarán tras casi 20 años.

En la confirmación de la revista, se lee que “el hermano de Ben, Casey Affleck, será su padrino, mientras que los hijos de la pareja de sus matrimonios anteriores también estarán muy involucrados”.

La redacción sugiere además que JLo y Ben Affleck, que han conformado una de las parejas más queridas de Hollywood han rechazado varias ofertas multimillonarias por fotografías exclusivas, exigiendo privacidad y control total. “Se les pedirá a los planificadores de bodas y al personal que firmen un acuerdo de confidencialidad con una señal de hierro”.

Ben Affleck ya tiene a su padrino e boda.

Finalmente, otro de los misterios que tendrán Ben Affleck y Jennifer Lopez es donde estará cada quien: “Matt y otros invitados no sabrán a dónde van hasta unos días antes de la boda”, agregó el medio de comunicación. De este modo, no habrá posibilidad alguna de filtrar las intimidades de los artistas.