Empiezan las apuestas por los premios Emmy

A una semana para conocer la lista de las series nominadas a los premios Emmy, las apuestas se inclinan hacia las plataformas con “Ted Lasso”, de Apple TV, en el género de comedia y “Ozark” y “El Juego del calamar”, de Netflix, o “Succession”, de HBO, por parte del drama. La competencia apenas inicia, la ceremonia será en septiembre.

Cabe recordar, que la Academia hace una selección de series y contenido televisivo transmitido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.

POR MEJOR DRAMA

La serie de HBO, “Succession” es una de las favoritas de la noche. Arrasó el año pasado, por lo que se espera que la historia de la polémica familia haga lo propio este año con la tercera temporada que mostró que no se necesita armas para ejercer la violencia y lograr los objetivos individuales sin importar acabar con la familia.

Otra producción de esta compañía es “Euphoria”, Zendaya conquistó al jurado en 2020 con su personaje de “Rue”, convirtiéndose en la actriz principal más joven en recibirlo. Sin embargo, la serie no tuvo el mismo auge. Aún así es muy probable su regreso a la lista de nominados de este año.

Por parte de Netflix está “Ozark”, después de 44 episodios y tres Premios Emmy, por fin se conoce el desenlace de los Byrde que dejó satisfecho al público. Otra producción de esta plataforma que también podría dar la sorpresa es “El Juego del Calamar”, después del éxito que tuvo el otoño pasado.

A la lista se puede agregar “Better Call Saul”, “Stranger Things” y “This Is Us”, aunque las favoritas son las que se mencionan arriba.

POR MEJOR COMEDIA

En este género la favorita es de Apple TV, “Ted Lasso”, la primera temporada arrasó con los premios y el humor que maneja en la segunda entrega fue igual de elogiado por la crítica, por lo que podría incluso llevarse el galardón por segundo año consecutivo. Sobre todo porque no hay un claro competidor, aunque sí varias propuestas.

HBO regresó con la tercera entrega de “Barry”, tres años después de la temporada dos; una historia creada, protagonizada, escrita y dirigida principalmente por Bill Hader, el programa sigue a un ex asesino a sueldo que se une a una clase de actuación en Los Ángeles. También de esta plataforma está “Hacks”, que narra la vida de una legendaria comediante de Las Vegas que para evitar perder su residencia, une fuerzas con una escritora joven. La nueva entrega ha tenido buen respuesta por parte de la prensa especializada de Hollywood.

La tercera temporada de “Atlanta”, que muestra a un gerente musical y un rapero que navegan por la caótica escena del rap en dicha ciudad, también tuvo críticas positivas por parte de los críticos. A este listado también se puede sumar los títulos “The Flight Attendant” (HBO), “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video) y “Only Murders In The Building” (Hulu).

DATOS

“El juego del calamar” ganó en los SAG Award y el Critics Choice Award actor principal por el trabajo de Lee Jung-jae como Seong Gi-hun.

“Succession” obtuvo los principales premios en los SAG Awards, Critics Choice Awards y Golden Globe.

El año pasado, el título de la mejor serie dramática fue para “The Crown” y se llevó otros cinco reconocimientos.

También en 2021, “Gambito de Dama” se llevó la estatuilla a mejor miniserie.

NÚMEROS

12 de septiembre será la ceremonia este año.

7 premios se llevó “Ted Lasso” en 2021.

