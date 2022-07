Daisy Keech comparte FOTO nadando "como Dios la trajo al mundo" y enciende las redes

El infinito mundo de las redes sociales ha resultado ser, en ocasiones, todo un dolor de cabeza, pues los usuarios ejecutan bailes cortos y retos que no aportan muchos conocimientos; sin embargo, otro sector se ha dedicado a motivarlos a través de ejercicios físicos para alcanzar un físico sano y tonificado. Una de ellas es Daisy Keech, quien en sus publicaciones demostró se toda una diosa del Olimpo.

La joven estadounidense comenz{o a cobrar popularidad después de que hiciera este tipo de publicaciones, donde da cuenta de los resultados obtenidos con ayuda de rutinas específicas para diversas zonas del cuerpo. Sin embargo, también se ha salido un poco del renglón y enseña un poquito de más, retando a la censura de Instagram.

En este caso la modelo de 20 años no tuvo miedo de darle enviar a la plataforma una instantánea donde aparece justo como Dios la trajo al mundo. No obstante, el escenario es una exótica piscina. Esta no es la primera vez que se deja ver de ésta forma, pues en otra ocasión dejó a todos con el ojo cuadrado al mostrarse así desde un asiento colgante.

Daisy Keech desde la alberca al natural (Foto: Instagram @daisykeech)

¿Quién es Daisy Keech?

Aunque muchos no conocen a esta influencer, deberán saber que es una de las mujeres más hermosas de las redes sociales. Tan solo su cuenta de Instagram cuenta con más de 6 millones de seguidores, un número importante que no muchas alcanzan y más si no se tiene OnlyFans, como es su caso.

Daisy Keech reta a la censura de las redes sociales (Foto: Instagram @daisykeech)

De igual forma tiene una presencia relevante en TikTok, donde comparte sus locuras, vida personal y claro, los retos fitness que tanta fama le han dado. Su carrera en el mundo del modelaje comenzó en el año 2018. Sus medidas son 85-55-87 y es integrante de The Hype House, un colectivo de influencers que realizan contenidos desde una mansión en Los Ángeles, California.

Dentro de los rumores que hay al rededor de ella destacó que supuestamente se operó los glúteos para darles mayor volumen y llamar más la atención. Esto lo negó categóricamente e incluso tuvo que recurrir a un famoso cirujano plástico de Beverly Hillls para demostrar que es completamente natural.

Daisy Keech es una de las influencers más famosas de EU (Foto: Instagram @daisykeech)

