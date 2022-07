Conductores de HOY explotan por exhibir malas condiciones en la salud de Andrés García

Uno de los actores más queridos de nuestro país, es sin duda alguna Andrés García quien en las últimas horas ha encendido las alertas y ha preocupado a sus seguidores y amigos por su estado de salud.

Y es que el galán mexicano, compartió en su cuenta oficial de YouTube un video en donde se le ve muy débil y con una herida en la cabeza derivada de una caída, en dicho material Andrés García confiesa que siente cerca su final, además asegura que no está acostumbrado a vivir como lo ha hecho últimamente.

“No estoy acostumbrado a vivir así, a cada paso que doy me estoy cayendo, no he podido vivir así, yo he vivido de otra manera, si hay que morirse, se muere uno y ya”, señaló el actor de 81 años de edad