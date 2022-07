Andrés García pudo ser drogado, Gustavo Adolfo Infante sospecha ataque al actor

Después de que Andrés García compartiera en su cuenta de YouTube un video de su estado delicado de salud y revelara que durante el tratamiento sufrió algunas alucinaciones, el periodista Gustavo Adolfo Infante indicó que sospecha que el primer actor fue drogado, pues los fármacos no deberían causar ese efecto.

Esta semana, el protagonista de "Pedro Navajas" preocupó a sus fanáticos después de que confesara que en los últimos días su estado de salud ha ido decayendo y que eso ocasionó que se lastimara, por lo que indicó que se siente "cerca de mi final” y dio a conocer su última voluntad. “No estoy acostumbrado a vivir así, a cada paso que doy me estoy cayendo, no he podido vivir así, yo he vivido de otra manera, si hay que morirse, se muere uno y ya”, indicó el actor en un video publicado en su canal oficial.

¿Andrés García fue drogado?, Gustavo Adolfo Infante habla al respecto

Ante la preocupación del público y del propio mundo del entretenimiento, Gustavo Adolfo Infante entrevistó al galán de cine y televisión, quien reveló que ya se siente mejor, sin embargo tiene problemas de cirrosis que han llevado a sufrir pérdida de memoria y de oído. Asimismo, explicó que también le dieron rivotril, el cual le causó algunas alucinaciones.

Ante estas declaraciones, esta mañana el periodista de espectáculos dijo que sospecha que talvez le dieron una droga al actor, pues el medicamento no causa este efecto. "Dice que mandó a comparar unas pastillas piratas, que eran como un papelito, que se lo puso y que comenzó a alucinar. Yo creo que era una tacha, un ácido, o alguna de esas cosas".

Destacó que se desconoce quien le dio el supuesto medicamento a García, quien dijo es su amigo y tuvo graves problemas de salud por esa razón. "Estuvo tres días alucinando Andrés que iba a peleándose con la gente. Luego dice que amanecía con las manos sangrando porque soñaba que se agarraba a golpes y le pegaba a la pared, entonces amanecía con las manos llenas de sangre", contó.

"Yo creo que era alguna droga. (Andrés García) se cae y se abre la cabeza", indicó Gustavo Adolfo Infante, quien comenzó a sospechar que no le dieron rivotril, pues destacó que ese medicamento es en gotas y no pastillas, como las que le dieron al actor del cine mexicano.

