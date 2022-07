"No lo tomen a mal": Natalia Téllez, ¿destapa mala relación con compañera en Netas Divinas?; esto dijo

A inicios del 2022 Natalia Téllez debutó como madre junto a su pareja Antonio Zabald, por lo que a casi 6 meses de tener en sus brazos a la pequeña Emilia, aseguró que con la llegada de su bebé le ha cambiado la vida completamente.

La artista de 36 años confesó que más allá de la felicidad que le produce la llegada de su primogénita, ha vivido algunas complicaciones como mamá.

“En el sentido de que sí te cambia la vida, te cambian las responsabilidades y sobre todo los horarios… Prioridades también”, explicó la artista durante su más reciente encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

Sobre la forma en que combina su maternidad con el aspecto profesional, Téllez manifestó que más allá de que se modificaron sus intereses, su vida laboral nunca dejará de ser relevante.

“Se escoge diferente, porque al final, nunca voy a dejar de hacer lo que amo, eso es parte de lo que soy, de lo que me gusta y lo que quiero enseñarle a mi hija también, que sea una mujer que cumple sus sueños y que no está peleado el ser madre con hacer una carrera. Creo que escogí muy bien al papá porque hacemos buen equipo”, expresó.

Foto: Especial

Natalia Téllez habla sobre mal entendido con compañera en Netas Divinas

Por otra parte, Natalia aclaró el malentendido que surgió con su colega Galilea Montijo, luego de que en un programa de televisión dijo que no tenían trato detrás de cámaras, informó Agencia México.

“Yo hice una broma porque es mi humor medio raro, porque dijo ‘por eso me dejaste de hablar chula’ [y le respondí] ‘por eso y por muchas cosas más, tengo una lista’ y la gente pensó que como que ella y yo realmente no nos hablábamos, pero quiero aclarar que todo bien, es una broma, que voy a seguir haciendo bromas en Netas Divinas, solo porque sea Galilea no lo tomen a mal y hagan algo que se entienda como feo”, explicó.

Desde los primeros meses de su maternidad, Nat ha confesado las dificultades que enfrenta día a día con este nuevo rol en su vida, incluso hace algunas semanas sorprendió al decir que debido a lo mal que se sentía por el estrés y el cansancio que padecía, pensó en abandonar a su bebé recién nacida.

“Cuando nació Emilia, yo la tuve un día en la noche, y en el día fue un día muy difícil; la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía: ‘¿Qué está pasando?’. Entonces yo, en la noche, me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para saber cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé irme, esto lo pensé real”, relató en el programa transmitido en el canal Unicable.

Foto: Especial

