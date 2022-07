BTS: Integrantes revelan con quién fue su primer beso, ARMY se muere de la envidia

BTS es uno de los fenómenos K-Pop más populares a nivel mundial. Los idols han mantenido su vida en privado, sin que sus fans sepan si tienen o no pareja. Además, se ha revelado que antes de ser famosos algunos de ellos tuvieron novia, ¿sabes con quién fue su primer beso?

La vida amorosa de los integrantes de BTS es uno de los intereses más fuertes del ARMY, pues al ser chicos guapos y talentosos, quieren conocer todas sus facetas como novio, pues la afortunada que logre robar su corazón será la envidia de todas sus seguidoras.

Si te preguntabas con quien fue su primer beso, integrantes como Suga, RM, Jimin y el resto, han tenido al menos una pareja durante su época de estudiantes, y otros dieron su primer beso con quien menos te imaginas.

Descubre con quién fue el primer beso de los integrantes de BTS

V y J-Hope

Aunque no fue el primer beso del rapero y bailarín, ya que él tuvo novia antes de ser famoso, J-Hope fue la primera persona en besar a V de BTS, esto como parte de un castigo que tuvieron que cumplir en uno de sus realitys. En ese entonces, Taehyung no había besado antes a nadie, pues no tenía novia.

Jin

El mayor de los integrantes de BTS confesó que su primer beso lo dio cuando iba en la secundaria, pero el ARMY se sorprendió al descubrir que el cantante estudió en una escuela para hombres, por lo que creen que podría haber sido con un chico. Jin también tuvo novia antes de ser famosa, por lo que pudo haber sido una chica con la que salía.

Jungkook

Finalmente, según la revista Jokes Magazine, Jungkook de BTS también ya dio su primer beso y fue por accidente con nada más y nada menos que uno de sus compañeros. Supuestamente, el idol se besó sin querer con uno de los integrantes, pero no reveló de quien se trataba.

