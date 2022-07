Sugey Ábrego revela que ha pasado “días oscuros” por el Covid-19, este es su estado de salud

Luego de confirmar su positivo a Covid-19, Sugey Ábrego causó una gran preocupación entre sus seguidores debido a que dejó ver que no la está pasando nada bien con el virus, por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que sabemos sobre el estado de salud actual de la bella actriz y conductora.

Fue el pasado sábado 2 de julio cuando Sugey Ábrego publicó a través de sus redes el mensaje con el que confirmó su contagio de Covid-19 en el que señaló que dejaría todo en manos de las vacunas contra el virus, además, detalló que estaría aislada en su casa durante 15 días y para acompañar su texto, la bella actriz de 43 años publicó una foto donde se le podía ver recostada sobre su cama con un semblante que preocupo a sus fans.

“Bueno dejemos que las vacunas hagan lo suyo y mientras a sudar y a luchar en casa con el Covid-19, me tenía que tocar en esta ola, pues ni hablar a dejar que el cuerpo responda y descansar. Tiempo para reflexionar”, escribió la actriz veracruzana.

Sugey Ábrego asegura estar atravesando por “días oscuros”

Tras su comunicado, Sugey Ábrego disminuyó drásticamente su actividad en redes sociales causando una gran preocupación entre sus fans y fue hasta el mediodía del domingo 3 de julio cuando volvió a reportarse, sin embargo, solo lo hizo para señalar que la estaba pasando verdaderamente mal, además, presumió que su perro de nombre “Loki” se ha mantenido junto a ella en todo momento.

“No saben que días tan oscuros he pasado, pero él no se mueve, como fiel guardián aquí está”, escribió la bella actriz, quien después de este breve mensaje no volvió a publicar nada, por lo que se desconoce con exactitud cuáles son los síntomas que ha experimentado o si ha requerido requrerido de atención médica especializada, no obstante, se espera que sea en las próximas horas cuando ella misma dé a conocer cómo ha ido evolucionando la enfermedad.

Sugey Ábrego no la está pasando nada bien con el Covid-19. Foto: IG: sugeyabregotv

Cabe recordar que ex "chica del clima" señaló que tiene contemplado seguir con su aislamiento durante varios días más para combatir la enfermedad desde su casa, por lo que se desconoce si está bajo vigilancia médica.

